€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
ISSUS intră în politică! Nu e o glumă! Totul a plecat din județul Călărași
Data publicării: 09:40 01 Mai 2026

ISSUS intră în politică! Nu e o glumă! Totul a plecat din județul Călărași
Autor: Dana Mihai

ISSUS intră în politică! Nu e o glumă! Totul a plecat din județul Călărași - CAPTURA DIGI24

Te așteptai la asta? ISSUS apare cu reguli proprii și un președinte fără "păcate".

Un nou partid politic apare sub numele ISSUS, cu dublu "S", o inițiativă naționalistă care exclude foștii și actualii parlamentari. Fondatorul este un cetățean din Călărași, cu experiență în USR și AUR, care se descrie drept antreprenor și "om deștept", merge rar la biserică și spune că nu se spovedește pentru că nu are păcate.

Ce înseamnă ISSUS

Într-un dialog cu presa, Mihai Toader, președintele partidului ISSUS, a explicat semnificația acronimului și modul corect de pronunție.

Întrebat cum se citește denumirea, acesta a precizat simplu: "ISSUS", explicând că vine de la "Inițiativa Suverană Solidaritate și Unitate Socială" și că accentul cade pe litera "S".

Controversa din jurul acronimului

Liderul a recunoscut că numele poate genera controverse, însă consideră că acestea nu sunt neapărat negative.

"Doar oameni răutăcioși ar putea ataca acest acronim. E, într-adevăr, o controversă, dar cred că este benefică pentru oameni. Dacă le aduce aminte de Domnul… e ok", a declarat Toader.

Relația cu religia

Discuția a ajuns și în zona convingerilor personale. Întrebat despre relația sa cu religia, președintele ISSUS a spus că merge la biserică "cu ocazia sărbătorilor". În ceea ce privește spovedania, acesta a afirmat că nu a apelat niciodată la ea.

"De spovedit, nu. N-am nimic pe suflet, să meargă cei care au ceva pe suflet", a spus acesta, potrivit Digi24.

ISSUS așteaptă decizia instanței. Plan de rezervă pregătit

Inițiativa ISSUS nu primește, deocamdată, membri noi, până la finalizarea procedurilor legale. Tribunalul urmează să se pronunțe pe 15 mai cu privire la validarea actelor și a acronimului.

Mihai Toader, cel care conduce proiectul, spune că există emoții înaintea verdictului, dar și o variantă de rezervă în cazul unui răspuns nefavorabil.

"Dacă tribunalul nu permite, avem o rezervă. Putem ataca decizia, iar alternativa este 9R, cifra 9 și litera R, de la Noua Republică”, a explicat acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close