Nou punct de trecere a frontierei între România și Republica Moldova

Un nou punct de trecere a frontierei va fi creat între România și Republica Moldova, după ce Executivul de la Chișinău a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens.

„Noul punct de trecere rutieră a frontierei Ungheni-Ungheni, deschis traficului internațional, va fi inclus oficial în Acordul dintre Republica Moldova și România privind punctele de trecere a frontierei de stat. Protocolul de modificare a Acordului a fost aprobat de Executiv”, se arată într-un comunicat al autorităților moldovene.

Punctul de frontieră Ungheni-Ungheni, conectat la rețeaua rutieră europeană

Punctul de trecere va face parte din infrastructura aferentă podului rutier peste râul Prut și va contribui la conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua rutieră europeană.

Instituirea punctului „Ungheni-Ungheni” va permite redistribuirea fluxurilor de trafic și reducerea presiunii asupra punctelor de trecere existente, în special Albița-Leușeni și Sculeni-Sculeni.

Astfel, se urmărește reducerea timpilor de așteptare la frontieră, dar și facilitarea mobilității cetățenilor și a transportului de mărfuri.

De asemenea, instituirea noului punct de trecere vizează sprijinirea dezvoltării schimburilor economice dintre cele două țări, reducerea costurilor logistice pentru agenții economici și creșterea conectivității regionale.

Legătură cu Autostrada A8

Noul punct va deveni funcțional odată cu finalizarea podului transfrontalier peste Prut și va asigura legătura directă cu rețeaua de autostrăzi a României, inclusiv cu Autostrada A8, precum și cu rețeaua europeană de transport TEN-T. Podul transfrontalier peste râul Prut este estimat să se finalizeze în toamna acestui an.

Investiția, de aproximativ 30 de milioane de euro, este finanțată din fonduri europene nerambursabile.

Amintim că punctul de trecere Albița-Leușeni de pe axa Iași-Chișinău are cel mai mare trafic de persoane și mărfuri dintre cele două state.

