Medvedev îi numește „proști” pe cei care nu cred în războiul nuclear și cere pregătiri pentru apocalipsă

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, spune că o apocalipsă nucleară este „o posibilitate reală” și că cei care nu își dau seama de acest lucru sunt „visători sau proști”.

Medvedev: Sunt adesea acuzat că folosesc o retorică dură și că vorbesc despre o apocalipsă nucleară, dar, din păcate, este o posibilitate reală

„Sunt adesea acuzat că folosesc o retorică dură și că vorbesc despre o apocalipsă nucleară, dar, din păcate, este o posibilitate reală. Oricine nu își dă seama de acest lucru este un visător sau un prost”, a declarat Medvedev, scrie The Moscow Times.

El a adăugat că ar fi foarte reticent în a vedea o astfel de evoluție, dar că nu poate fi exclusă - și trebuie să fim pregătiți pentru ea.

Medvedev a mai susținut, de asemenea, că discuțiile despre cine va fi primul care va folosi arme nucleare sunt inutile, dar „nodul contradicțiilor este în prezent foarte strâns, inclusiv situația din Orientul Mijlociu”.

Tratatul New START privind armele nucleare a expirat pe 5 februarie

Declarațiile lui Medvedev vin în contextul în care pe 5 februarie 2026, a expirat Tratatul privind măsurile pentru reducerea și limitarea în continuare a armelor ofensive strategice (New START), ultimul acord care limita arsenalele nucleare ale Rusiei și Statelor Unite.

Administrația Donald Trump a ales să nu îl reînnoiască. Secretarul de stat adjunct Thomas Dinano a declarat că tratatul impune „restricții unilaterale inacceptabile” Statelor Unite și permite desfășurarea de arme nucleare suplimentare cu rază scurtă de acțiune. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că Statele Unite își vor moderniza arsenalul și vor negocia „dintr-o poziție de forță” și că sistemul bilateral de verificare anterior nu mai este relevant din cauza potențialului nuclear în creștere al Chinei.

Moscova și-a declarat disponibilitatea pentru dialog, dar în condiții noi. Reprezentantul permanent al Rusiei la Conferința de Dezarmare de la Geneva, Ghenadi Gatilov, a declarat că negocierile sunt posibile doar cu participarea altor puteri nucleare, inclusiv a Regatului Unit și a Franței.

Axios, citând surse, a relatat că SUA și Rusia au convenit să respecte termenii Tratatului New START timp de șase luni după expirarea acestuia, înainte de a lua o decizie finală cu privire la soarta acestuia.