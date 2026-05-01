Puterile de supraveghere fără mandat din SUA, prelungite. Apărătorii dreptului la viaţă privată cer reforme

Legiuitorii au fost de acord cu prelungirea de 45 de zile, însă mai multe voci din rândul democraţilor, dar şi din rândurile republicanilor, cer reformarea programului de supraveghere.

Planurile liderilor conservatori de a reînnoi controversata lege de supraveghere a informaţiilor externe (FISA) au fost zădărnicite în mod repetat de conflictele interne privind secţiunea 702. Iar ultima astfel de situaţie a avut loc în şedinţa de joi, 30 aprilie, când preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a refuzat să includă pe ordinea de zi reforme susţinute de aripa dură a partidului său, dar şi de democraţii progresişti.

Astfel, chiar dacă a fost aprobată o prelungire pe termen scurt a secţiunii 702, care acordă puteri de supraveghere fără mandat, congresmenii americani i-au cerut lui Johnson să ia în considerare îngrijorările lor cu privire la modul în care acest program este folosit în mod abuziv pentru a spiona cetăţeni americani.

"Suntem dispuși să vă oferim încă 45 de zile pentru a negocia acest lucru, dacă președintele Camerei va sta efectiv la masă cu noi. Putem realiza acest lucru dacă renunțăm la haosul din ultimele zile și purtăm o discuție serioasă pentru a redacta legislația”, a declarat Jamie Raskin, congresmen democrat din Maryland, care s-a opus prelungirii programului fără modificări.

Poziţia lui Raskin a fost salutată de aripa dură a republicanilor din Congres. Aceştia au exprimat temeri cu privire la modul în care comunicaţiile americanilor sunt supravegheate prin intermediul acestui program.

"Bazele de date FISA au fost folosite pentru a identifica activişti politici, membri ai Congresului, personalul acestora, relaţii romantice ale agenţilor FBI. Ni se spune să nu ne facem griji, că nu mai sunt abuzuri", a declarat Thomas Massie, republican din Kentucky, citat de The Guardian. Massie a vrut să blocheze prelungirea de 45 zile, dar nu a avut succes. El a subliniat că "O încălcare pe termen scurt a Constituției este tot o încălcare a Constituției".

Reînnoirea FISA a picat a doua oară într-o lună

Pe 20 aprilie, FISA trebuia să expire, însă a fost acordată o prelungire iniţială de 10 zile, tot în urma unor dezacorduri privind prelungirea pe termen lung. A doua astfel de prelungire pe termen scurt poate fi un indicator că problema nu va fi rezolvată prea curând.

Secţiunea 720 din FISA a fost adoptată pentru prima dată în 2008 şi dă permisiunea agenţilor de securitate naţională să colecteze şi să analizeze mesaje şi e-mailuri trimise către şi de la cetăţeni străini aflaţi în afara SUA fără a avea nevoie de un mandat judecătoresc.

Dacă un cetăţean SUA vorbeşte cu cineva din afara ţării, aceste comunicaţii pot fi şi ele interceptate. Astfel, susţinătorii dreptului la viaţă privată spun că, deşi legea are ca scop supravegherea străinilor, guvernul federal profită de portiţele din ea pentru a spiona americani, iar practica ar fi neconstituţională.

Pe cealaltă parte a mesei de discuţii se află agenţiile de informaţii, care susţin că au nevoie de aceste puteri pentru a putea preveni atacuri teroriste pe teritoriul SUA. Până acum, conducerea republicană a Congresului a respins introducerea obligativităţii unui mandat pentru supravegherea comunicaţiilor cetăţenilor americani.

"Este important ca guvernul nostru să înțeleagă ce plănuiesc infractorii împotriva cetățenilor și națiunii noastre”, a declarat republicanul Jim Jordan, președintele comisiei juridice din Camera Reprezentanților.

Şi el, şi preşedintele Donald Trump, cereau anterior obligativitatea mandatului pentru prevenirea abuzurilor.

Se încalcă al 14-lea amendament?





Criticii FISA spun că reformele propuse momentan nu fac altceva decât să repete legea existentă.

"În baza proiectului, FBI poate în continuare să colecteze, să caute şi să analizeze comunicaţiile cetăţenilor americani fără control judiciar, iar acest lucru contravine principiilor celor de-al 14-lea amendament, care stipulează existenţa unor mandate de percheziţie pe motive întemeiate", a mai spus Raskin.

Ron Wyden, senator democrat din Oregon, susţinător al dreptului la viaţă privată, a declarat însă că s-a obţinut o concesie în negocieri. Conform acestuia, prelungirea pe termen lung nu poate avansa fără publicarea unei opinii secrete a instanţei, care ar evidenţia abuzarea unor drepturi ale cetăţenilor americani prin secţiunea 702 din FISA.

Senatorul american Ron Wyden, democrat din Oregon și susținător al dreptului la viață privată, a declarat că a obținut o concesie în negocieri. El a spus că o prelungire pe termen lung nu va avansa fără publicarea unei opinii secrete a instanței, care ar evidenția abuzuri ale drepturilor americanilor prin secțiunea 702.

Chiar dacă legea nu este prelungită, supravegherea în baza secţiuni 702 poate continua până în martie 2027. Aceasta funcţionează prin certificări anuale aprobate de o instanţă federală specială.

Donald Trump a cerut în mod repetat congresmenilor republicani care se opun FISA să se alinieze conducerii partidului şi a afirmat că programul este crucial pentru protejarea armatei şi a cetăţenilor împotriva terorismului. În urmă cu doi ani, acelaşi Donald Trump le spunea parlamentarilor "Omorâţi FISA" şi acuza FBI că a folosit legea pentru a-i spiona campania din 2016.