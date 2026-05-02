€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune
Data actualizării: 18:18 02 Mai 2026 | Data publicării: 17:03 02 Mai 2026

EXCLUSIV Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune
Autor: Mihai Ciobanu

poligon auto Examen auto. Foto: Freepik.com

A fost depus la Parlament un proiect legislativ care ar face ca proba poligonului să fie reintrodusă pentru obţinerea permisului de conducere.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur susține reintroducerea probei de poligon la examenul pentru permisul auto, considerând-o un pas necesar pentru creșterea nivelului de pregătire a viitorilor șoferi, însă avertizează că măsura va întâmpina opoziție puternică din partea școlilor de șoferi și va fi dificil de implementat.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat un proiect legislativ care ar face ca proba poligonului să fie reintrodusă pentru obţinerea permisului de conducere.  

“Dacă se va face, vor sări sindicatele şcolilor de şoferi,  Grupul de Dialog Social şi toate structurile vor spune că nu se poate, pentru că asta înseamnă investiţii, administrarea unei situaţii care într-adevăr nu e uşoară. Să obligi acum şcolile de şoferi să facă şi poligon e o problemă, nu e foarte uşor de făcut pentru că s-a scăpat din mână, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut”, a afirmat expertul în coducere defensivă.

“Lipsa poligonului înseamnă, pe de o parte, că pierzi nişte ore din lecţiile de ‘antrenament’ pe stradă ca să faci anumite manevre de parcare, de garare şi nu prea le faci că nu ai unde, pe când dacă te-ai duce cu cursantul în poligon în primul rând ai ieşi cu el pe stradă după ce manevrează maşina, dar când a ieşit pe stradă ştie. Mai mult de atât, l-ai învăţa, l-ai examina în poligon, deci ar fi un mare pas înainte care de fapt ar fi o revenire la anii 80 până la urmă, pentru că şcoala de şoferi este mai slabă decât atunci.

Sunt de acord cu această idee, dar nu îi văd o reuşită, pentru că vor sări şcolile de şoferi că nu se poate face asta”, a subliniat Titi Aur.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
examen auto
dc conducem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close