Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune

Expertul în conducere defensivă Titi Aur susține reintroducerea probei de poligon la examenul pentru permisul auto, considerând-o un pas necesar pentru creșterea nivelului de pregătire a viitorilor șoferi, însă avertizează că măsura va întâmpina opoziție puternică din partea școlilor de șoferi și va fi dificil de implementat.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat un proiect legislativ care ar face ca proba poligonului să fie reintrodusă pentru obţinerea permisului de conducere.

“Dacă se va face, vor sări sindicatele şcolilor de şoferi, Grupul de Dialog Social şi toate structurile vor spune că nu se poate, pentru că asta înseamnă investiţii, administrarea unei situaţii care într-adevăr nu e uşoară. Să obligi acum şcolile de şoferi să facă şi poligon e o problemă, nu e foarte uşor de făcut pentru că s-a scăpat din mână, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut”, a afirmat expertul în coducere defensivă.

“Lipsa poligonului înseamnă, pe de o parte, că pierzi nişte ore din lecţiile de ‘antrenament’ pe stradă ca să faci anumite manevre de parcare, de garare şi nu prea le faci că nu ai unde, pe când dacă te-ai duce cu cursantul în poligon în primul rând ai ieşi cu el pe stradă după ce manevrează maşina, dar când a ieşit pe stradă ştie. Mai mult de atât, l-ai învăţa, l-ai examina în poligon, deci ar fi un mare pas înainte care de fapt ar fi o revenire la anii 80 până la urmă, pentru că şcoala de şoferi este mai slabă decât atunci.

Sunt de acord cu această idee, dar nu îi văd o reuşită, pentru că vor sări şcolile de şoferi că nu se poate face asta”, a subliniat Titi Aur.