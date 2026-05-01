DCNews Politica Personalități politice Proiect UDMR: Alocația scade la 100 de lei de la 292
Data actualizării: 21:55 01 Mai 2026 | Data publicării: 21:55 01 Mai 2026

Proiect UDMR: Alocația scade la 100 de lei de la 292
Autor: Irina Constantin

bani Bani/lei/ foto arhivă

UDMR a inițiat un proiect prin care scade alocația copiilor.

UDMR a depus la Senat un proiect prin care reduce alocația copiilor cu vârste între 3 și 18 ani, de la 292 de lei la 100 de lei/lună. Diferența de 192 de lei se transformă într-o ”bursă de prezență”, care va fi acordată în mai multe condiții, precum prezența într-o unitate de învățământ, dar și media la purtare. Astfel, dacă un copil nu are media 10 la purtare, nu va lua diferența din alocație. În plus, se mai acordă, odată cu această bursă, încă 50 de lei. 

Suplimentar se vor aloca 50 de lei, astfel alocația finală va ajunge la 350 de lei. 

În ceea ce-i privește pe copiii de grădiniță, ei pot primi bursa doar dacă ”înregistrează absențe nemotivate în limita a maximum 5 zile pe lună”. 

