Gala Premiilor Academiei Europene de Film, în direct la TVR, sâmbătă, de la ora 21

Academia Europeană de Film organizează la Berlin ceremonia de decernare a premiilor sale anuale, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei europene. Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:45, TVR va difuza pentru prima oară această prestigioasă gală, care celebrează marile nume ale filmului european și premiază cele mai bune producții ale anului 2025. Gala Premiilor Academiei Europene de Film va fi precedată de un interviu realizat de Bogdan Stănescu cu Irina Margareta Nistor, care ne va introduce în atmosfera a evenimentului ajuns la ediția cu numărul 38. De la ora 21:00, Irina Margareta Nistor va comenta ceremonia de gală.

În competiția din acest an sunt înscriși 88 de nominalizați, la 22 de categorii. Seara va reuni cineaști de renume, actori și profesioniști din industrie, într-o celebrare a excelenței artistice și a pasiunii comune pentru film.

Printre participanți și nominalizați se numără nume sonore ale cinematografiei europene și mondiale, precum actorii Mads Mikkelsen, Sergi López, Stellan Skarsgård, Renate Reinsve și Valeria Bruni Tedeschi, regizorii Jafar Panahi și Joachim Trier.

Un element special în acest an este concepția artistică a galei, semnată de regizorul Mark Cousins (Italia), laureat al edițiilor anterioare și unul dintre cele mai interesante nume ale cinematografiei europene contemporane. Se pregătește nu doar un spectacol dedicat succeselor cinematografice ale anului 2025, ci și o incursiune în istoria Academiei Europene de Film și a cinematografiei europene, plasată în contextul lumii în care trăim și al provocărilor pe care le traversăm.

„Gala Premiilor Academiei Europene de Film este cel mai important eveniment al cinematografiei europene și care încununează sezonul filmului european. Este o adevărată celebrare a cinematografiei europene în toată diversitatea și sensibilitatea ei. Un eveniment care aduce împreună excelența, o pune în lumină și ne amintește că emoția este, în cele din urmă, ceea ce salvează umanitatea. De asemenea, este de remarcat faptul că, deși vorbim despre filmul european, vor fi celebrate și filme realizate de cineaști din afara spațiului european. Un exemplu este regizorul iranian Jafar Panahi, autorul filmului It Was Just an Accident (A fost doar un accident), nominalizat la mai multe categorii”, a declarat pentru TVR președinta Academiei Europene de Film, producătoarea Ada Solomon.