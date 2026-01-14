Actorul Iulian Postelnicu, Vlad din serialul "Plaha", dezvăluiri inedite. Ce i s-a spus când a acceptat rolul: Au fost oameni care au renunțat, de frică

Iulian Postelnicu, actorul român care îl joacă pe Vlad (Vladimir Plahotniuc n.r) în serialul moldovenesc "Plaha", a dezvăluit, în cadrul unui podcast, cum a ajuns să accepte acest rol și ce i s-a spus la început despre riscurile care veneau la pachet cu această colaborare.

Iulian Postelnicu: În 2024 am aflat despre acest proiect

"În 2024, cred că pe la început de noiembrie, am aflat despre acest proiect. Am primit un mesaj de la Laurențiu (Cosmin Laurențiu Tomoroga n.r.), prin asistent de regie în serial, nu aveam numărul lui, nu știam cine este și m-a întrebat dacă aș vrea să citesc trei episoade dintr-un serial pe care urmează să îl facă Igor Cobileanski. Am zis ok, mi le-a trimis, l-am citit (scenariul n.r), am rămas așa.. destul de mască, pentru că e senzația aia de real și am zis: "Mamă, ce ficțiune tare".

L-am sunat pe Igor și i-am spus că vreau, accept. După care el, în timpul acestei discuții telefonice, din una în alta mi-a zis că ăsta (Plaha n.r.) e o persoană, nu e fictivă, există. Mi-a zis numele și am căutat pe Internet despre Plahotniuc, am văzut cine este, în sensul că era puterea în Republica Moldova și mi-a intrat morcovul un pic în momentul ăla. Ok, el era fugit (din Republica Moldova în Grecia n.r.), dar oamenii care lucrau pentru el erau în continuare - mulți, în poziții în Moldova, în politică, în Parlament, în afaceri, peste tot. Și am întrebat în stânga în dreapta niște prieteni dacă e sigur să fac asta", i-a povestit actorul Iulian Postelnicu lui Radu Țibulcă, în cadrul podcastului.

Ce i s-a spus actorului înainte să acepte să îl joace pe Plaha

Se pare că la început lui Iulian Postelnicu i se făcuse frică de această ofertă, dar ulterior, după ce a cerut sfatul mai multor persoane, s-a decis să accepte rolul.

"Leonind Doni, care e basarabean, și-a găsit să facă mișto de mine să-mi zică că dacă mă duc la Chișinău să filmez chestia asta să am grijă pe unde alerg, mai departe de bordură. Mai departe de carosabil, că nu știi. Am mai sunat pe cineva care la momentul respectiv lucra în Guvernul României, la departamentul pentru relații cu Moldova, și mi-a zis că e ok. Mai multă lume. Oamenii m-au convis că e ok să accept rolul și nu am avut niciun fel de problemă, dar când te sperii, te sperii", a mai spus actorul.

Totuși, unii se pare că s-au speriat mult mai mult și până la urmă au renunțat să colaboreze pentru realizarea acestui serial, potrivit lui Iulian Postelnicu.

"Au renunțat oameni, știind despre cine e vorba. S-au speriat, adică oamnii încă trăiesc cu frica", a mai spus Iulian Postelnicu.

„Plaha”, în topul celor mai urmărite seriale pe Netflix

Serialul „Plaha” este una dintre cele mai urmărite și apreciate producții cinematografice în limba română. Pe Netflix a ajuns pe locul 1 în topul celor mai urmărite seriale la acest moment, iar în România pe locul 2.

Serialul este regizat de celebrul regizor Igor Cobileanski și redă povestea ascunsă din spatele controversatului oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc și alternează fapte inspirate din realitate cu elemente fictive.