Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia

Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, a ajuns la Chișinău joi, 25 septembrie.
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenție în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineață pe aeroportul din Chișinău, au relatat media locale, citate de Reuters.
În luna august, o instanță greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Republica Moldova ca „furtul secolului”, dar ministrul justiției a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chișinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupției și a acuzat Moscova de amestec în alegeri.
Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzațiile împotriva sa sunt bazate exclusiv pe „calomnie și ură politică”.
Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârșitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicațiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.
Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al Republicii Moldova.
Înainte de a fugi din țară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare din perioada 2016-2019, și vicepreședinte al parlamentului. În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influență mare asupra instituțiilor din R. Moldova. În 2023, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane pentru acțiuni care ar fi vizat destabilizarea și subminarea integrității teritoriale ale R. Moldova și Ucrainei, potrivit Agerpres.
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, urmează să ajungă la Chișinău joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției din Republica Moldova. Potrivit acesteia, partea operațională a extrădării, transportul și logistica, este gestionată de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Interpol, potrivit Moldpres.
Întrebată despre tipul de celulă în care va fi plasat fostul demnitar, aceasta a precizat că „toți cetățenii supuși măsurilor preventive beneficiază de aceleași proceduri legale”. Totuși, conform articolului 205 din Codul de executare, persoanele care au ocupat funcții publice sunt de obicei cazate separat, din considerente de securitate.
În legătură cu suspendarea inițială a extrădării, ministra a spus că nu deține informații precise privind cauzele, dar a accentuat că „autoritățile Republicii Moldova s-au mobilizat și au depus toate eforturile necesare pentru ca procedura să fie finalizată”.
Vladimir Plahotniuc a fost reținut la Atena pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. El este cercetat în mai multe dosare penale, fiind acuzat, printre altele, de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.
