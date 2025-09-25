€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 10:19 25 Sep 2025 | Data publicării: 09:32 25 Sep 2025

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia

Autor: Iulia Horovei
vladimir-plahotniuc_67601800 Vladimir Plahotniuc Foto: Facebook
 

Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, a ajuns la Chișinău joi, 25 septembrie.

UPDATE

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenție în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineață pe aeroportul din Chișinău, au relatat media locale, citate de Reuters.

În luna august, o instanță greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Republica Moldova ca „furtul secolului”, dar ministrul justiției a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chișinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupției și a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzațiile împotriva sa sunt bazate exclusiv pe „calomnie și ură politică”.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârșitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicațiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al Republicii Moldova.

Înainte de a fugi din țară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare din perioada 2016-2019, și vicepreședinte al parlamentului. În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influență mare asupra instituțiilor din R. Moldova. În 2023, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane pentru acțiuni care ar fi vizat destabilizarea și subminarea integrității teritoriale ale R. Moldova și Ucrainei, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, urmează să ajungă la Chișinău joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției din Republica Moldova. Potrivit acesteia, partea operațională a extrădării, transportul și logistica, este gestionată de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Interpol, potrivit Moldpres.

Unde va fi încarcerat Plahotniuc

„Ministerul Justiției a asigurat toate pregătirile necesare pe partea ce ține de condițiile de detenție, inclusiv plasarea în Penitenciarul 13”, a precizat ministra Veronica Mihailov-Moraru.

Întrebată despre tipul de celulă în care va fi plasat fostul demnitar, aceasta a precizat că „toți cetățenii supuși măsurilor preventive beneficiază de aceleași proceduri legale”. Totuși, conform articolului 205 din Codul de executare, persoanele care au ocupat funcții publice sunt de obicei cazate separat, din considerente de securitate.

În legătură cu suspendarea inițială a extrădării, ministra a spus că nu deține informații precise privind cauzele, dar a accentuat că „autoritățile Republicii Moldova s-au mobilizat și au depus toate eforturile necesare pentru ca procedura să fie finalizată”.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut la Atena pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. El este cercetat în mai multe dosare penale, fiind acuzat, printre altele, de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir plahotniuc
grecia
republica moldova
romania
extradare
oligarh moldovean
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la 17 alimente de bază
Publicat acum 14 minute
Piaţa de energie, schimbare majoră în ultimii 3 ani. Modelul Silicon Valley în România
Publicat acum 20 minute
Şapte călugări budişti, printre care şi români, au murit în Sri Lanka într-un accident
Publicat acum 33 minute
Cancerul nu mai înseamnă sfârșitul. Tratamentele care le oferă pacienților încă 10-20 de ani activi
Publicat acum 43 minute
ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”, după reabilitare și modernizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 12 ore si 5 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close