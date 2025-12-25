€ 5.0890
"Călin Georgescu, arestat sau fuge din țară". Scenariile lui Caramitru pentru 2026
Data actualizării: 20:21 25 Dec 2025 | Data publicării: 20:18 25 Dec 2025

Autor: Roxana Neagu

calin georgescu Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres
 

Analistul Andrei Caramitru vine cu previziunile momentului pentru anul 2026.

Andrei Caramitru se lansează, pentru 2026, în scenarii extreme precum Viktor Orban pierde alegerile sau Vladimir Putin nu va mai fi președintele Rusiei la final de an. În România, prevede arestarea sau fuga din țară a lui Călin Georgescu. 

”Scenariul meu de bază pentru 2026:

1. Bolojan rămâne prim-ministru până în decembrie 2026, ND (Nicușor Dan n.r.) nu e suspendat. 

2. Deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5,2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial. Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului.

Viktor Orban pierde alegerile

3. Viktor Orban pierde alegerile. În SUA - Democrații preiau majoritatea în Congres în mid-terms. 

4. După câteva luni de haos, se semnează pace (parțială sau întreruperea ostilităților) între Ucraina și Rusia.

5. Prețul petrolului scade cu încă 10-20%.

6. Putin nu este șeful Federației Ruse la sfârșitul lui 2026 (posibil kaput sau retras). Succesorul lui vine cu mandat să negocieze un acord economic de salvare a Rusiei cu vestul.

7. Tensiunile în Asia cresc substanțial, în jurul Taiwanului și relatiei China-Japonia. Se vorbește de risc de ww3 în 2027, cu epicentrul în Asia.

Lia Savonea, out

8. AI și roboții devin tema mare de frică globală și de tensiune socială. Extrema dreaptă folosește acest stres pentru a vorbi de scoaterea afară a imigranților. Diaspora noastră devine și mai isterică/ stresată. 

9. Lia S. (Lia Savonea n.r.) și șeful DNA sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției.

10. În politică, la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu.

Călin Georgescu fuge sau e arestat

11. CG (Călin Georgescu n.r.) e arestat sau fuge din țară

PS: asta e pe informații actuale, nu e o previziune perfectă, e ce cred eu că are probabilitate mare.

Probabilitățile se schimbă în funcție de evenimente pe care nu le putem ști acum. Dacă 5/10 se îndeplinesc e deja foarte bine” scrie Andrei Caramitru. 

acest articol reprezintă o opinie
