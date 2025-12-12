Primarul comunei Livezile, prins în ipostaze intime cu o angajată, arestat preventiv

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, care a fost surprins în ipostaze intime cu o angajată în biroul său, a fost arestat preventiv până în Ajunul Crăciunului, potrivit Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Traian Simionca, arestat preventiv pentru 13 zile

„În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 5 şi 7 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa împotriva încheierii penale nr. 119/JDL/2025 pronunţată la data de 25.11.2025 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Bistriţa în dosar nr. 10141/190/2025, desfiinţează hotărârea atacată în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa în dosarul de urmărire penală nr. 2890/193/P/2025, şi soluţionând cauza: – în baza art. 226 Cod procedură penală raportat la art. 223 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 și 3 Cod procedură penală, admite propunerea formulată la data de 25.11.2025 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, ca fiind întemeiată, şi pe cale de consecinţă, dispune arestarea preventivă a inculpatului S. T., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală, faptă prev. de art. 219 alin. 1 și 2 lit. g Cod penal; violarea vieții private, faptă prev. de art. 226 alin. 1 Cod penal şi influenţarea declaraţiilor, faptă prev. de art. 272 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 13 de zile, începând cu data de 12.12.2025 și până la data de 24.12.2025, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpatul Simionca Traian”, se arată în soluția dată vineri de Tribunalul Bistrița-Năsăud, conform bistriteanul.

Amintim că edilul fusese arestat preventiv pentru 24 de ore pe 24 noiembrie, ca mai apoi să fie plasat la domiciliu pentru 30 de zile. Totodată, Traian Simionca a fost suspendat din Partidul Social Democrat până la finalizarea anchetei.

Primarul spunea, după apariția imaginilor, că acestea sunt realizate cu Inteligența Artificială.

