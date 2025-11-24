Primarul Traian Simionca, surprins în ipostaze intime cu o angajată, reținut de Poliție și suspendat din PSD - UPDATE

Traian Simionca, suspendat din PSD

UPDATE: Organizația PSD Bistrița-Năsăud a decis să îl suspende din calitatea de membru pe primarul comunei Livezile, Traian Simionca, după ce acesta a fost reținut luni de polițiști pentru 24 de ore.

„Codul de Etică și Conduită al PSD prevede că persoanele pentru care 's-a început urmărirea penală sau au fost trimise în judecată, ori se află în arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD pentru ocuparea unei funcții politice sau administrative'. În aceste condiții, până la finalizarea anchetei/dosarului penal/eventualei acțiuni în instanță, domnului Traian Simionca i se aplică aceste prevederi, prin urmare este suspendat din calitatea de membru”, a transmis, luni, biroul de presă al PSD Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, a fost reținut de Poliție, luni, în urma scandalului sexual în care a fost implicat, în urmă cu trei săptămâni, alături de o angajată, potrivit infobistrita.

Primarul comunei Livezile, reținut pentru 24 de ore

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost luată după ce au apărut acuzații de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private.

Amintim că în spațiul public au apărut mai multe fotografii cu primarul în timp ce întreținea relații sexuale cu o angajată în Primăria Livezile, despre care edilul susține că au fost realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Telefoane și dispozitive de stocare, confiscate

Ca parte a cercetărilor și pentru administrarea probelor într-un dosar penal înregistrat la 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au efectuat trei percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la o instituție publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției. După audieri, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. La percheziții au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile și medii de stocare.

„Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată într-un comunicat al IPJ Bistrița-Năsăud.

