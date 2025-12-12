Netflix, păcălit de un regizor cu 11 milioane de dolari. Și-a cumpărat produse de lux din banii serviciului de streaming

Carl Rinsch a înșelat serviciul de streaming Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată. El a folosit, în schimb, banii pentru achiziții generoase, care au inclus mai multe Rolls-Royce-uri, un Ferrari și saltele și lenjerie de pat de lux în valoare de aproximativ 1 milion de dolari, potrivit The Guardian.

Cunoscut pentru regizarea filmului 47 Ronin, el a fost condamnat pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acuzații, potrivit documentelor instanței și a unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a declarat că, în opinia sa, verdictul a fost greșit și „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care se implică în dispute contractuale și creative cu sponsorii lor, în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume, fiind pusă sub acuzare de guvernul federal pentru fraudă”.

A pierdut jumătate din sumă. Din cealaltă jumătate a cumpărat produse de lux

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat numit White Horse, apoi i-a trimis alte 11 milioane de dolari după ce acesta a spus că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a finaliza producția. Dar, în loc să investească banii în serial, Rinsch a direcționat banii către un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în câteva luni, potrivit procurorilor.

Ulterior, el a plasat fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un anumit profit, deși Rinsch a depus apoi banii în propriul cont bancar. Apoi au urmat achizițiile generoase, au declarat procurorii, Rinsch cumpărând cinci Rolls-Royce-uri și un Ferrari, împreună cu ceasuri și haine în valoare de 652.000 de dolari. De asemenea, a cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit alți 295.000 de dolari pe lenjerie de pat și textile de lux.

În plus, regizorul a mai folosit o parte din bani pentru a-și plăti datorii la cardurile de credit în valoare de 1,8 milioane de dolari, au declarat procurorii. Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a terminat niciodată serialul. Data condamnării sale este stabilită pentru luna aprilie.

Procurorul american Jay Clayton a declarat într-un comunicat că Rinsch „a luat 11 milioane de dolari destinați unui serial TV și i-a pariat pe opțiuni speculative pe acțiuni și tranzacții cripto”.

„Condamnarea de astăzi arată că atunci când cineva fură de la investitori, vom urmări banii și îi vom trage la răspundere”, a mai spus el.

Netflix a refuzat să comenteze subiectul până în acest moment.

