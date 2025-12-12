Ordinul de protecție provizoriu, valabil până la prima hotărâre a instanței. Lege promulgată de Nicușor Dan

Procurorul comunică acest fapt de îndată unităţii de poliţie ce a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor care făceau obiectul acestuia.

Când se majorază limitele speciale ale pedepsei cu jumătate

Conform actului normativ promulgat de președintele Nicușor Dan, în cazul în care agresiunea a fost săvârşită de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie ori prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se măresc cu jumătate.

Cum se poate cere, din nou, ordin de protecție

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate cere un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol.

În situațiile agresiunilor fizice asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte, arată legea, notează Agerpres.

