€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Austria refuză extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş, după 11 ani de procedură
Data actualizării: 19:21 12 Dec 2025 | Data publicării: 19:16 12 Dec 2025

Austria refuză extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş, după 11 ani de procedură
Autor: Iulia Horovei

austria steag Steagul Austriei. Sursa foto: Pixabay
 

După 11 ani de procedură, Austria a decis să refuze extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş spre SUA.

Justiția austriacă a refuzat, după 11 ani de procedură, să-l extrădeze pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaș spre SUA pentru că acesta beneficiază de imunitate diplomatică din partea Belarusului, potrivit hotărârii consultate vineri de AFP, scrie Agerpres.

Austria respinge extrădarea lui Firtaș din cauza imunității diplomatice

Curtea de Apel de la Viena a respins, marți, ca inadmisibil ultimul recurs al parchetului, depus „în afara termenului”, și a declarat valabilă decizia justiției din noiembrie 2024, punând punct acestui dosar.

Consultată de AFP, această decizie este justificată prin imunitatea oferită de Minsk lui Fitaș în 2021, contrar avizului autorităților care au formulat îngrijorări în legătură cu reputația Vienei.

„Cel vizat beneficiază, în calitate de membru al unei misiuni permanente" la ONU, „de privilegii și imunități diplomatice prevăzute de acordul de sediu”, a justificat judecătorul.

Capitala austriacă este, alături de New York și Geneva, unul dintre cele trei sedii permanente ale Națiunilor Unite, iar Firtaș reprezintă Belarus la Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI), potrivit deciziei.

ONUDI are drept misiune promovarea industrializării țărilor în curs de dezvoltare.

Judecătorul austriac nu a considerat faptul că Austria, membră a Uniunii Europene, nu a recunoscut acreditarea lui Firtaș constituie un argument ce invalidează imunitatea sa diplomatică, din cauza separării puterilor.

Viena era îngrijorată că poziția juridică susținută aici „ar putea face în curând din Austria refugiul internațional cel mai căutat de marii escroci, jefuitori de bancă, șefi mafioți și baroni ai drogurilor sau evazioniști fiscali”. Însă, potrivit judecătorului, „statul de primire nu poate declara persona non grata un reprezentant permanent detașat la o organizație internațională”.

Cine este Dmitro Firtaș

Industriașul Dmitro Firtaș, 60 de ani, și-a construit averea pe importul de gaz rusesc în Ucraina, în legătură cu gigantul rus Gazprom.

Sancționat în Regatul Unit în 2024 și în Ucraina în 2021, el este un fost apropiat al fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.

Din 2014, Firtaș nu putea părăsi Austria, unde el deține bunuri, din cauza unui mandat de arestare internațional emis de justiția americană.

Dmitro Firtaș este urmărit pentru o presupusă dare de mită în valoare de mai multe zeci de milioane de euro în cadrul unui proiect de extracție minieră în India.

În 2024, potrivit unor documente de justiție consultate de AFP, un judecător austriac a respins obligația de a părăsi teritoriul emisă de Viena la adresa unui nord-coreean acuzat de spionaj.

Citește și: Moment istoric pentru Austria și Italia: Este una din cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dmitro firtas
extradare
sua
austria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Baschetul, loc de alinare pentru copiii internați la Spitalul "Grigore Alexandrescu": Zeci de micuți au uitat de suferință prin joacă
Publicat acum 20 minute
Mii de oameni protestează pentru independența justiției, în mai multe orașe din țară
Publicat acum 30 minute
Chinezăriile, ieftine și proaste? Mit despre casa Temu, demontat de Bogdan Bucur
Publicat acum 55 minute
Producătorul de film și multiplu laureat Oscar, Arthur Cohn, a murit / Video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
O navă comercială sub pavilion turc, avariată pe ţărmul Mării Negre, în apropiere de Odesa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close