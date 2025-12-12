Austria refuză extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş, după 11 ani de procedură

Justiția austriacă a refuzat, după 11 ani de procedură, să-l extrădeze pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaș spre SUA pentru că acesta beneficiază de imunitate diplomatică din partea Belarusului, potrivit hotărârii consultate vineri de AFP, scrie Agerpres.

Austria respinge extrădarea lui Firtaș din cauza imunității diplomatice

Curtea de Apel de la Viena a respins, marți, ca inadmisibil ultimul recurs al parchetului, depus „în afara termenului”, și a declarat valabilă decizia justiției din noiembrie 2024, punând punct acestui dosar.

Consultată de AFP, această decizie este justificată prin imunitatea oferită de Minsk lui Fitaș în 2021, contrar avizului autorităților care au formulat îngrijorări în legătură cu reputația Vienei.

„Cel vizat beneficiază, în calitate de membru al unei misiuni permanente" la ONU, „de privilegii și imunități diplomatice prevăzute de acordul de sediu”, a justificat judecătorul.

Capitala austriacă este, alături de New York și Geneva, unul dintre cele trei sedii permanente ale Națiunilor Unite, iar Firtaș reprezintă Belarus la Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI), potrivit deciziei.

ONUDI are drept misiune promovarea industrializării țărilor în curs de dezvoltare.

Judecătorul austriac nu a considerat faptul că Austria, membră a Uniunii Europene, nu a recunoscut acreditarea lui Firtaș constituie un argument ce invalidează imunitatea sa diplomatică, din cauza separării puterilor.

Viena era îngrijorată că poziția juridică susținută aici „ar putea face în curând din Austria refugiul internațional cel mai căutat de marii escroci, jefuitori de bancă, șefi mafioți și baroni ai drogurilor sau evazioniști fiscali”. Însă, potrivit judecătorului, „statul de primire nu poate declara persona non grata un reprezentant permanent detașat la o organizație internațională”.

Cine este Dmitro Firtaș

Industriașul Dmitro Firtaș, 60 de ani, și-a construit averea pe importul de gaz rusesc în Ucraina, în legătură cu gigantul rus Gazprom.

Sancționat în Regatul Unit în 2024 și în Ucraina în 2021, el este un fost apropiat al fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.

Din 2014, Firtaș nu putea părăsi Austria, unde el deține bunuri, din cauza unui mandat de arestare internațional emis de justiția americană.

Dmitro Firtaș este urmărit pentru o presupusă dare de mită în valoare de mai multe zeci de milioane de euro în cadrul unui proiect de extracție minieră în India.

În 2024, potrivit unor documente de justiție consultate de AFP, un judecător austriac a respins obligația de a părăsi teritoriul emisă de Viena la adresa unui nord-coreean acuzat de spionaj.

