Moment istoric pentru Austria și Italia: Este una din cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul

Muncitorii au spart joi un ultim strat subțire de rocă, deschizând un tunel subteran între Austria și Italia, care va deveni în cele din urmă o linie feroviară de mare viteză care va lega nordul de sudul Europei.

Tunelul de bază Brenner, considerat cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume, este o piesă centrală a eforturilor Uniunii Europene de a transfera transportul de mărfuri de pe șosele pe calea ferată, pentru a reduce poluarea și a stimula comerțul transfrontalier, notează Reuters.

„Astăzi facem împreună un pas decisiv pentru construirea uneia dintre cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul”, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni la ceremonia de spargere a stâncii. „Este o zi istorică... pentru Italia, pentru Austria și pentru întreaga Europă” a adăugat ea.

Va fi primul tunel feroviar care leagă direct Austria și Italia. Se preconizează că se va deschide în 2032, cu aproximativ 16 ani întârziere, și că va costa 8,5 miliarde de euro (10 miliarde de dolari) - cu aproximativ 2,5 miliarde peste buget.

Tunelul se va întinde pe 55 km după finalizare, ajungând la 64 km prin conectarea la o legătură subterană existentă către Innsbruck. Acesta va reduce timpul de călătorie între Fortezza din Italia și Innsbruck la mai puțin de 25 de minute de la 80 de minute.

Pasul Brenner este una dintre cele mai aglomerate treceri montane din Europa, utilizată pentru transportul de mărfuri. În fiecare an, peste 2,5 milioane de camioane, 14 milioane de vehicule și 50 de milioane de tone de mărfuri traversează pasul alpin, sufocând comunitățile locale.

În prezent, aproximativ 70% din traficul de mărfuri transalpin prin Brenner se desfășoară pe șosea, iar doar 30% pe calea ferată - un echilibru pe care tunelul își propune să îl inverseze.

