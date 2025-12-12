Baschetul, loc de alinare pentru copiii internați la Spitalul "Grigore Alexandrescu": Zeci de micuți au uitat de suferință prin joacă

Crăciunul a venit mai devreme pentru zeci de copii bolnavi, internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală. Ei s-au putut bucura de jocul de baschet și au reușit să uite, pentru o scurtă vreme, de suferința din spital.

Inițiativa aparține Federației Naționale de Baschet, împreună cu Agenția Națională pentru Sport, care, alături de cadrele medicale de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, au adus zâmbetul pe buzele copiilor internați.

Baschetul, refugiu de bucurie pentru copiii bolnavi

Președinta FRB a aminitit situația copiilor din Oradea, tratați de unitatea medicală din București, după un accident suferit în luna iunie, pe Autostrada Soarelui. Dacă medicii de aici au depus toate eforturile pentru sănătatea micuților, alți copii, acum, prin intermediul evenimentului „Baschet în Spitale”, au șansa să se delimiteze de momentele dificile din spital și să se bucure de baschet.

„Noi am mai avut acțiuni, dar anul acesta copiii de la baschet, din Oradea, au suferit un accident. Ei au fost internați la Spitalul 'Grigore Alexandrescu', iar medicii le-au dăruit sănătate, atenție, tot ceea ce înseamnă bucuria de a merge acasă sănătoși. Și atunci ne-am întors acolo unde am avut toți copiii în suferință, am avut 28 de copii internați.

Ne dorim, împreună cu ANS, pentru că ne-a sprijinit și a avut o reacție pozitivă, să aducem în lumea copiilor baschetul. E o disciplină care aduce satisfacții, marchează atunci când ei sunt în suferință. Dacă ar alege să practice baschetul, ne bucurăm și mai mult. Dar deocamdată dăruim pentru copiii care au nevoie”, a declarat președinta Federației Naționale de Baschet, Carmen Tocală.

„Lucrăm la acest eveniment de câteva luni. Sper ca această inițiativă să continue și la anul în mult mai multe spitale și, de ce nu, să reușim să aducem cât mai multe materiale sportive specifice baschetului, pentru că acești minunați copii au nevoie de ele. De ce? Se pot juca și suferința lor poate fi alinată mult mai ușor. (...) M-am bucurat pentru că avem ocazia să le dăm șansa acestor copii să uite puțin de durere, de programul de tratament și să schimbăm puțin decorul”, a declarat președintele Agenției Naționale pentru Sport.

„Orice sport pe care-l faci te ajută”

Medicii prezenți la eveniment au salutat inițiativa, evidențiind cât este de important sportul în viața copiilor, atât în dezvoltarea lor timpurie, cât și pentru viitorul lor ca adulți.

„Ne-am bucurat foarte mult. În primul rând, pentru că suntem gazda acestui eveniment pe care-l apreciem - și mulțumim celor care au avut această inițiativă și ne-au implicat și pe noi. Sportul este foarte important pentru prevenția bolilor, pentru dezvoltarea copiilor ca viitori adulți”, a spus dr. Ioana Oprescu, medic primar pediatru la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

„Cred c-ar putea fi organizat și mai des decât anual. Mi se pare o idee foarte bună. După reacția copiilor, vedem cât de mult se bucură și cât de mult îi scoate acest eveniment din monotonia spitalului. Cred că s-ar putea extinde și la celelalte spitale - și nu numai de copii”, a declarat și Gabriel Coman, medic primar chirurg la aceeași unitate medicală.

„Sunt cea mai încântată. O dată pentru că ambii copii ai mei fac baschet de performanță. A fost o dovadă și pentru colegii mei că se poate face și baschet, și școală. Și să te țină departe de spital. Baschetul i-a învățat să se organizeze, să-și organizeze timpul, sănătatea, dieta. Și să aibă un viitor asigurat în sensul că au învățat să joace-n echipă, să lucreze în ea, să asculte de un șef. Orice sport pe care-l faci te ajută. Faptul că s-a inițiat acțiunea într-un spital pe care ei îl asociază cu baubau, durere, frică, suferință este o acțiune pe care o aplaud și o mai aștept”, a punctat și dr. Andrada Pușcașu, medic primar medicină de urgență.

„Baschet în Spitale” este un eveniment sportiv de Crăciun la care vor lua parte minim 100 de copii internați în perioada 12-30 decembrie.

