Mărturia sportivului Alex Dumbravă, după ce a fost salvat din largul Mării Negre. Ce a pățit la 10 de zile de când plecase în larg cu barca

Alex Dumbravă, sportivul care a fost salvat din largul Mării Negre de către autoritățile române, a povestit cuma ajuns ăn situația în care nu a mai putu ajunge de unul singur la mal. Bărbatul plecase într-o barcă cu vâsle spre Georgia pentru a doborî un record mondial, dar i s-a făcut rău pe Marea Neagră şi a cerut ajutor. El se afla pe mare de 10 zile, iar călătoria pe care și-o planificase inițial ar fi trebuit să dureze 20 de zile în total.

Alex Dumbravă: A trebuit să vâslesc aproape toată ziua

"Am avut un curent care mă ducea spre Bosfor în permanență și am încercat să-l iau în scări, să-l evit. În loc de 30 de mile făceam vreo 22-21 de mile. Am decis să merg cu curentul și asta am putut să fac vreo 2-3 zile, înapoi spre țară.

Era cea mai practică variantă. Zilele de ieri și alaltăieri au fost foarte grele, cea de ieri în mod excepțional, pentru că pe măsură ce mă apropiam de Mangalia trebuia să intru sub un anumit unghi și ca să păstrez unghiul, a trebuit să vâslesc aproape toată ziua, cu valuri din babord, valuri și vânt din babord.

Deci barca în permanență se balansa și nu puteam să apuc să dau cu vâsla în apă ca să progresez, am hotărât să solicit sprijinul pentru revenirea în țară", a declarat Alex Dumbravă pentru Antena 3 CNN.

Alex Dumbravă plecase pe data de 8 iulie din Portul Mangalia pentru că voia să-și doboare propriul record și să traverseze Marea Neagră în 20 de zile. Astăzi, sportivul a ajuns la concluzia că nu mai poate înainta și a cerut ajutor, mai întâi autorităților turce, însă aceștia s-au oferit să îl salveze doar el, nu și ambarcațiunea. În căutarea unei soluții, Alex a cerut și ajutorul autoritățile bulgare, dar a avut parte de același răspuns. În cele din urmă, el a fost salvat cu ajutorul unei bărci a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești. Sportivul se afla la aproximativ 80 de mile travers de Mangalia și a fost adus viu și nevătămat la mal.

