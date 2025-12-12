€ 5.0898
DCNews Stiri Primarul din New York a participat la recepția organizată de Consulatul General al României cu ocazia Zilei Naționale
Data actualizării: 08:36 12 Dec 2025 | Data publicării: 08:27 12 Dec 2025

Primarul din New York a participat la recepția organizată de Consulatul General al României cu ocazia Zilei Naționale
Autor: Elena Aurel

Primarul New York-ului, Eric Adams, a fost prezent la recepția organizată de Consulatul General al României cu ocazia Zilei Naționale.

În data de 1 decembrie 2025, Consulatul General al României la New York a organizat o recepție oficială. La eveniment au fost prezenți aproximativ 300 de invitați și a fost deschis prin intonarea imnurilor naționale ale României și Statelor Unite. Consulul General Simona Florea a vorbit despre importanța momentului și importanța relației strategice dintre cele două state.

„La 1 decembrie 2025, Consulatul General al României la New York a sărbătorit Ziua Națională prin organizarea unei recepții diplomatice în celebra reședință istorică Harold Pratt House & Petreson din Manhattan. 

La eveniment au participat aprox. 300 de persoane, membri ai Guvernului, reprezentanți ai autorităților americane locale și federale, oameni de afaceri, reprezentanți ai mediului academic și bisericilor românești, oameni de cultură și artă, cercetători, funcționari guvernamentali, antreprenori, reprezentanți mass-media, ai mediului medical, ai corpului diplomatic și consular acreditat la New York precum și membri marcanți ai comunității românești din statele de jurisdicție consulară.

Ceremonia a debutat cu intonarea imnurilor naționale ale României și Statelor Unite ale Americii de către duetul format din soprana Paraschiva Philosoph și tenorul Samuel Druhora, ambii de origine română. A urmat alocuțiunea Consulului General al României la New York, doamna Simona Florea, ocazie cu care a fost subliniată importanța momentului istoric înfăptuit la 1 Decembrie 1918 în istoria poporului român, consolidarea identității și unității naționale precum și angajamentul comun al celor două state către democrație, o relație strategică durabilă și voința de a răspunde provocărilor și amenințărilor curente.

Oaspetele oficial a fost Primarul Metropolei newyork-eze, domnul Eric Adams, care a subliniat, în discursul său, importanța parteneriatului strategic româno-american dar și contribuția semnificativă a comunității române la dezvoltarea orașului New York.

La recepție au mai participat: Directorul biroului teritorial al Departamentului de Stat (Office of Foreign Mission), Comisarul pentru Afaceri Internaționale al orașului New York (New York City's Commissioner for International Affairs) precum și Dominic de Habsburg, fiul Principesei Ileana a României, în prezent proprietarul Castelului Bran.

Pe durata recepției au fost proiectate imagini cu destinații turistice din România puse la dispoziție de Centrala MAE precum și imagini cu Regina Maria a României, în contextul în care anul viitor se vor împlini 100 de ani de la turneul istoric efectuat de Regina Maria în SUA.

Oaspeților le-au fost oferite preparate culinare tradiționale și au fost promovate produsele românești aflate pe piața americană, precum vinuri Caii de la Letea, apă minerală și plată (Borsec) și produse alimentare românești distribuite de Mamtakim și Balkanica”, se arată în comunicatul de presă.

