A murit dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de burnout? Apelul Colegiului Medicilor: Există un singur medic. Aveți pârghiile și deciziile!

Colegiul Medicilor din România a reacționat după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinaria, avertizând că în unitatea medicală respectivă sunt doar 24 de medici care deservesc o populație de aproximativ 60 de mii de locuitori.

"Și medicii sunt bolnavi, și medicii mor… Medic chirurg de numai 48 de ani mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ din Rovinari.

Reprezentanții spitalului, contactați de reprezentanții CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populație de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare.

Cauza morții, necunoscută

Medicul decedat avea specialitatea de chirurgie generală. În prezent în spital mai sunt doar 2 medici de chirurgie generală, iar directorul medical al unității a precizat că la Spitalul Orășenesc din Rovinari pe majoritatea specialităților medicale există în prezent doar un singur medic, ceea ce presupune o încărcătură extrem de mare", a transmis Colegiul Medicilor din România. într-o postare pe pagina de Facebook.

Președinta Colegiului Medicilor din România: Prea des aceste tragedii

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a atras atenția asupra faptului că în ultima vreme tot mai des au loc astfel de tragedii în România și a cerut autorităților soluții.

"Prea des aceste tragedii. Nu știm cauza morții, dar vorbim de un medic de numai 48 de ani, am înțeles că era bolnav. Gândurile noastre se îndreaptă către familie și colegi, cărora le transmitem condoleanțele noastre.

Avem un mesaj și către autorități: dumneavoastră aveți pârghiile și deciziile și vă adresăm rugămintea să considerați o prioritate în a identifica soluții și oportunități ca să oferiți condiții medicilor de a profesa și în zonele care nu sunt mari centre universitare sau orașe mari. Pacienții au nevoie de servicii medicale în toate regiunile țării. Iar colegii medici au nevoie de un program corect care să limiteze cazurile de burnout", a declarat prof. dr. Cătălina Poiană, președinte Colegiul Medicilor din România.

Precizăm că medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului. Doctorul s-a prăbușit la pământ în timp ce consulta un pacient, în salonul acestuia.