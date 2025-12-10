€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri A murit dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de burnout? Apelul Colegiului Medicilor: Există un singur medic. Aveți pârghiile și deciziile!
Data actualizării: 20:27 10 Dec 2025 | Data publicării: 19:36 10 Dec 2025

A murit dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de burnout? Apelul Colegiului Medicilor: Există un singur medic. Aveți pârghiile și deciziile!
Autor: Doinița Manic

chirurgul dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de la Spitalul Orășenesc Dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinaria, chirurgul care a murit în timpul unui consult. Foto: Facebook
 

Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj, după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan.

Colegiul Medicilor din România a reacționat după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan de la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinaria, avertizând că în unitatea medicală respectivă sunt doar 24 de medici care deservesc o populație de aproximativ 60 de mii de locuitori. 

"Și medicii sunt bolnavi, și medicii mor… Medic chirurg de numai 48 de ani mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ din Rovinari.

Reprezentanții spitalului, contactați de reprezentanții CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populație de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare.

VEZI ȘI: De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei

Cauza morții, necunoscută

Medicul decedat avea specialitatea de chirurgie generală. În prezent în spital mai sunt doar 2 medici de chirurgie generală, iar directorul medical al unității a precizat că la Spitalul Orășenesc din Rovinari pe majoritatea specialităților medicale există în prezent doar un singur medic, ceea ce presupune o încărcătură extrem de mare", a transmis Colegiul Medicilor din România. într-o postare pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Medicul pediatru Eva Kiss, găsită moartă, după gardă. S-a prăbușit pe holurile spitalului din Cluj

Președinta Colegiului Medicilor din România: Prea des aceste tragedii

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a atras atenția asupra faptului că în ultima vreme tot mai des au loc astfel de tragedii în România și a cerut autorităților soluții.

"Prea des aceste tragedii. Nu știm cauza morții, dar vorbim de un medic de numai 48 de ani, am înțeles că era bolnav. Gândurile noastre se îndreaptă către familie și colegi, cărora le transmitem condoleanțele noastre.

Avem un mesaj și către autorități: dumneavoastră aveți pârghiile și deciziile și vă adresăm rugămintea să considerați o prioritate în a identifica soluții și oportunități ca să oferiți condiții medicilor de a profesa și în zonele care nu sunt mari centre universitare sau orașe mari. Pacienții au nevoie de servicii medicale în toate regiunile țării. Iar colegii medici au nevoie de un program corect care să limiteze cazurile de burnout", a declarat prof. dr. Cătălina Poiană, președinte Colegiul Medicilor din România.

Precizăm că medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului. Doctorul s-a prăbușit la pământ în timp ce consulta un pacient, în salonul acestuia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medic mort
gorj
colegiul medicilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Jocurile de culise ale lui Nicușor Dan, demascate de Andrei Caramitru, la „Ce se întâmplă?” - VIDEO
Publicat acum 8 minute
Protecția animalelor în România: Urșii traversează A8 prin culoare. Peștii au scară la Termocentrala Iernut. ”O folosesc efectiv”
Publicat acum 26 minute
Un cercetător NASA dezvăluie misterul Stelei din Betleem. Care este explicația pentru fenomenului biblic
Publicat acum 33 minute
Cum să stilizezi culoarea anului 2026 „Cloud Dancer”. Inspirații de pe covorul roșu
Publicat acum 41 minute
Planul lui Nicușor Dan cu USR-ul, pe 10 ani. Bogdan Chirieac: Avem dovezi clare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close