Data publicării: 10:46 08 Noi 2025

Medicul pediatru Eva Kiss, găsită moartă, după gardă. S-a prăbușit pe holurile spitalului din Cluj
Autor: Irina Constantin

spital-freepik_31848100 Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative
 

Un medic pediatru din Cluj - Napoca a fost găsit mort pe holurile spitalului.

Este vorba despre o doctoriță de 66 de ani, de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Aceasta era de gardă. Vineri dimineață, însă, a fost găsită fără viață pe holul unităţii medicale.

Medicul Eva Kiss era un pediatru cu o carieră de zeci de ani. Ea a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, fără succes, conform Observator.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.

”În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză” a transmis oficial Poliția. 

A fost dispusă o expertiză medico - legală pentru a  fi stabilit decesul. 

Amintim că, recent, un alt medic, din Buzău, a murit în timp ce era de gardă, în Spital. 

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a precizat că medicul avea anumite probleme de sănătate, dar pierderea sa rămâne greu de acceptat. ”Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist” a precizat Daniela Dreghiciu. 

