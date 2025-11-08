Medicul pediatru Eva Kiss, găsită moartă, după gardă. S-a prăbușit pe holurile spitalului din Cluj

Este vorba despre o doctoriță de 66 de ani, de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Aceasta era de gardă. Vineri dimineață, însă, a fost găsită fără viață pe holul unităţii medicale.

Medicul Eva Kiss era un pediatru cu o carieră de zeci de ani. Ea a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, fără succes, conform Observator.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.

”În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză” a transmis oficial Poliția.

A fost dispusă o expertiză medico - legală pentru a fi stabilit decesul.

Amintim că, recent, un alt medic, din Buzău, a murit în timp ce era de gardă, în Spital.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a precizat că medicul avea anumite probleme de sănătate, dar pierderea sa rămâne greu de acceptat. ”Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist” a precizat Daniela Dreghiciu.