Tensiunile în relația SUA-Ucraina, amplificate după întâlnirea consilierilor lui Trump cu Putin la Moscova

Din perspectiva Kievului, propunerea actuală a SUA privind planul de pace elaborat de administrația Trump s-a deteriorat după întâlnirea de cinci ore a consilierilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, potrivit declarației unui oficial ucrainean pentru Axios.

Oficialul a precizat că propunerea includea condiții mai stricte decât versiunile anterioare privind cedarea teritoriilor, inclusiv controlul complet al regiunii Donbas și al centralei nucleare de la Zaporojie, și lăsa nerezolvate întrebări-cheie legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind că așteptarea părții americane ca președintele Zelenski să accepte rapid aceste condiții a fost percepută ca presiune excesivă. Declarația a fost făcută sub protecția anonimatului.

Presiune pe Zelenski să fie de acord cu propunerea americană

Oficialul a mai spus că Witkoff și Kushner păreau să caute un „da” clar de la președintele Zelenski în timpul unei convorbiri telefonice de două ore pe care au avut-o cu acesta, sâmbătă. „Părea că SUA încearcă să ne vândă, în diferite forme, dorința Rusiei de a prelua întreaga regiune Donbas și că americanii voiau ca Zelenski să accepte totul în cadrul apelului telefonic”, a afirmat oficialul ucrainean.

De asemenea, a subliniat că există probleme majore legate de teritoriu care trebuie discutate în continuare: cine controlează anumite zone, cine rămâne și unde rămâne, cine se retrage și cum se poate asigura că Rusia respectă aceleași condiții fără a continua lupta.

Deși unele progrese privind posibile negocieri de pace au fost realizate, nu s-au înregistrat progrese semnificative privind problema teritoriului sau garanții de securitate.

Președintele Ucrainei, întâlnire cu liderii europeni

Președintele Zelenski a început săptămâna aceasta o serie de întâlniri cu lideri europeni, printre care Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer, pentru a coordona poziția comună privind planul de pace propus de Trump și pentru a asigura că Ucraina nu va trebui să cedeze teritorii. Marți, Zelenski a fost primit la Roma și de premierul italian, Giorgia Meloni.

Oficialii ucraineni consideră că SUA încearcă să-l desprindă pe Zelenski de liderii europeni pentru a-l presa mai eficient, în timp ce europenii recomandă prudență și consultarea aliaților.

Zelenski a declarat că Ucraina și puterile europene vor transmite o contra-propunere actualizată către SUA, subliniind că Rusia insistă asupra cedării de teritorii, iar Ucraina nu dorește să renunțe la nimic. În paralel, discuțiile continuă și în privința garanțiilor de securitate, fără a exista însă un acord clar privind implicarea SUA sau ratificarea unui tratat de către Senatul american.

