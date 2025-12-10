€ 5.0894
A murit una dintre cele mai îndrăgite autoare de romane bestseller, scriitoarea Sophie Kinsel - Foto
Data actualizării: 16:43 10 Dec 2025 | Data publicării: 16:22 10 Dec 2025

A murit una dintre cele mai îndrăgite autoare de romane bestseller, scriitoarea Sophie Kinsel - Foto
Autor: Andrei Itu

Foto ilustrativ Pexels - Lumânare
 

Este doliu în lumea literaturii internaționale, după moartea scriitoarei Sophie Kinsel.

Sophie Kinsella este cunoscută mai ales pentru romanele sale bestseller. Unul dintre cele mai cunosocute este Shopaholic.

Cărțile Sophiei Kinsella, vândute în aproape 45 de milioane de exemplare 

Cărțile sale s-au vândut în aproape 45 de milioane de exemplare în peste 60 de state din întreaga lume. De asemenea, au fost traduse în peste 40 de limbi, fiind adaptate pentru teatru și film.

Scriitoarea a fost diagnosticată în anul 2022 cu o formă agresivă de cancer la creier, glioblastom. Sophie Kinsella a spus public această veste cruntă anul trecut.

Moartea Sophiei Kinsella, anunțată pe Instagram

Moartea scriitoarei Sophiei  Kinsella a fost anunțată pe contul ei de Instagram, unde a fost atașată o poză și un text.

Foto

„Suntem îndurerați să anunțăm că în această dimineață a trecut în neființă iubita noastră Sophie (alias Maddy, alias Mummy). A murit în pace, ultimele ei zile fiind pline de lucrurile pe care le iubea cu adevărat: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria.

Ne va lipsi atât de mult încât ne se rupe inima. Nu ne putem imagina cum va fi viața fără strălucirea și dragostea ei pentru viață.

În ciuda bolii sale, pe care a suportat-o cu un curaj inimaginabil, Sophie se considera cu adevărat norocoasă, pentru că avea o familie și prieteni minunați și pentru că a avut un succes extraordinar în cariera sa de scriitoare. Nu lua nimic de-a gata și era veșnic recunoscătoare pentru dragostea pe care o primea.”, se arată în text.

