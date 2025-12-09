€ 5.0897
DCNews Stiri Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
Data publicării: 19:55 09 Dec 2025

Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
Autor: Irina Constantin

California/ pexels ilustrativ California/ pexels ilustrativ
 

Peste 18 milioane de americani sunt vizați de alerta emisă astăzi de autorități.

Sudul Californiei se confruntă cu o urgență bruscă și periculoasă legată de calitatea aerului, deoarece autoritățile emit alerte pe scară largă, îndemnând locuitorii să rămână în case.

Peste 18 milioane de americani se află sub alerta emisă marți, despre care Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afirmă că va rămâne în vigoare până la miezul nopții.

Districtul de Management al Calității Aerului de pe Coasta de Sud (South Coast AQMD) a analizat datele de la stațiile de monitorizare a aerului din regiune și a constatat niveluri brusc crescute de PM2,5, particulele fine produse de vehicule, industrie și arderea lemnului.

Conform South Coast AQMD, acești poluanți microscopici pot declanșa atacuri de astm, pusee de bronșită, vizite la camera de gardă și chiar spitalizări, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cardiace sau pulmonare.

Ca răspuns, oficialii au adoptat o interdicție a arderii lemnelor pe o suprafață importantă din California de Sud.

”Rămâneți în interior cu ferestrele și ușile închise”

Ordinul acoperă centrele populate majore, inclusiv comitatul Los Angeles, comitatul Orange, Inland Empire și văile comitatului San Bernardino și Riverside. 

”Când calitatea aerului este slabă în zona dvs., limitați activitatea prelungită sau intensă în aer liber și rămâneți în interior cu ferestrele și ușile închise”, a avertizat NWS în alerta sa.

De asemenea, locuitorii sunt îndemnați să folosească purificatoare de aer și să evite aerul condiționat care  aspiră aerul din exterior. De asemenea, este indicat să monitorizeze condițiile în timp real prin intermediul aplicației sau site-ului web al AQMD, conform Daily Mail

Experții în calitatea aerului spun că restricțiile nu sunt doar precauții birocratice, ele sunt un răspuns direct la nivelurile de particule suficient de ridicate pentru a declanșa probleme medicale pentru locuitorii vulnerabili.

Regiunea afectată este imensă

Avertismentele vin pe fondul unor condiții meteorologice și atmosferice stagnante care captează poluarea aproape de sol, un strat de fum care poate persista peste văi și comunitățile de coastă zile întregi.

Aceste „Zile fără ardere” se activează ori de câte ori prognozatorii se așteaptă ca PM2.5 să atingă niveluri considerate periculoase pentru sănătatea publică.

Regiunea afectată include unele dintre cele mai aglomerate autostrăzi din țară, cele mai dense cartiere urbane și cele mai mari comunități suburbane.

De la plajele din Huntington, Laguna și Newport până la munții de deasupra Riverside și San Bernardino, alerta se întinde pe un arc enorm din sudul Californiei, care cuprinde aproape jumătate din întreaga populație a Californiei.

calitate aer
sua
alerta
california
