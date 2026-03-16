Scandalul repatrierii fiicei lui Ponta: Irina s-ar fi aflat totuși pe lista Consulatului din Dubai trimisă către MAE

Gândul.ro a publicat un document care arată că fiica lui Victor Ponta se afla pe lista de la Consulatul din Dubai pentru zborul de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în data de 6 martie. Potrivit sursei citate, respectivul document circulă în interiorul Ministerului Afacerilor Externe.

Dacă lista este într-adevăr veridică, înseamnă că documentul contrazice poziția oficială a autorităților române în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Reamintim că fostul premier a acuzat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în zborul de repatriere din data de 6 martie, organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pe ruta Oman-București. Ponta a spus că Oana Țoiu a dat-o pe fiica sa minoră jos din avionul care aducea români pe motiv că ar fi "o vulnerabilitate de imagine".

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat ulterior că fiica lui Victor Ponta nu figura pe nicio listă.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului la care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, spusese purtătorul de cuvânt al MAE.

De cealaltă parte, ministra Oana Țoiu a respins toate acuzațiile fostului premier și a spus că nici măcar nu a fost înregistrată o cerere de asistență consulară din partea părinților.

Totuși, potrivit listei publicate acum de Gândul, pe lista de pasageri care urmau să fie repatriați cu zborul Oman-București figurează și numele fiicei lui Ponta, Irina Octavia Ponta.

Totodată, reamintim că potrivit oficialilor MAE, cei care au avut permisiunea de îmbarcare în zborul de repatriere erau cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman și aparțineau categoriilor prioritare pentru evacuare. Totuși, ulterior au apărut acuzații potrivit cărora printre cei 127 de români care s-au aflat la bordul avionului, dintre care 95 minori, ar fi existat și cazuri care nu s-ar fi încadrat în categoriile prioritare.