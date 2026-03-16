Ucrainenii de la Naftogaz negociază cu OMV Petrom pentru gazul din Marea Neagră. Au găsit unul dintre cel mai promițătoare zăcăminte

Naftogaz, compania din Ucraina, care a descoperit rezerve substanțiale de gaze offshore în Marea Neagră, înainte de invazia Rusiei ”este în negocieri cu compania română OMV Petrom pentru a forma un parteneriat legat de acest zăcământ” scrie Reuters, citând surse, conform Agerpres.

Se pare că Naftogaz a descoperit ”unul dintre cele mai promiţătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre”. Discuțiile dintre compania ucraineană și OMV Petrom sunt în stadiu inițial.

Descoperirea gazelor ar putea spori securitatea energetică a Europei, care a redus legăturile cu Rusia. Totodată, subliniază potenţialul Mării Negre pentru noi descoperiri.

Reprezentanţii Naftogaz şi OMV Petrom nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.

Gaze extrase cu tehnologie europeană

Una dintre surse a spus că studii seismice au fost efectuate parţial la zăcământ, care este în apropierea perimetrelor offshore ale României, iar datele 3D şi 2D sunt disponibile. Ucraina caută să demareze discuţii între companii şi oficiali guvernamentali pentru a atrage tehnologie occidentală pentru extragerea gazelor din adâncurile mării, susţine sursa.

Și președintele Zelenski s-a referit la asta

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Bucureşti, că cele două ţări au ca obiectiv explorarea în comun a proiectelor de extragere a gazelor din platoul Mării Negre. El nu a dat detalii suplimentare.

Ucraina avea resurse aproape suficiente de gaze înaintea războiului, dar a fost forţată să majoreze semnificativ importurile după ce atacurile ruseşti au afectat aproximativ jumătate din facilităţile sale de producţie.

Marea Neagră, crucială pentru transportul cerealelor, petrolului şi produselor petroliere, şi locul unde au loc proiectele de foraj în larg, este împărţită de Bulgaria, România, Georgia, Turcia şi Ucraina, precum şi Rusia via Crimeea.

OMV Petrom, al cărui acţionar majoritar este grupul austriac OMV AG, explorează perimetrul offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, iar în România dezvoltă Neptun Deep în parteneriat cu firma de stat Romgaz. Producţia ar urma să înceapă în 2027, dublând producţia de gaze a ţării, care devine exportator net.