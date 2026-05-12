Mark Rutte (NATO), întâmpinat la Cotroceni de președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, în vederea Summitului B9
Data publicării: 12 Mai 2026

Mark Rutte (NATO), întâmpinat la Cotroceni de președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, în vederea Summitului B9
Autor: Andrei Itu

mark rutte nato Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns la Bucureşti marţi seara, cu o zi înainte de Summitul B9, ce se va desfășura la Palatul Cotroceni.

Mark Rutte, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a fost întâmpinat la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan şi de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, care vor coprezida Summitul Formatului Bucureşti 9.

Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki, cină de lucru, cu Mark Rutte înainte de Summitul B9

Marţi seara, potrivit agendei transmise de Administraţia Prezidenţială, cei doi președinți vor avea o cină de lucru cu secretarul general NATO.

Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care va fi prezent şi şeful NATO, reuneşte şefi de stat din regiune şi va avea tema generală "Delivering More for Transatlantic Security". La reuniunea de la Bucureşti va fi prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ce este Summitul București 9

Bucharest Nine (B9) este o inițiativă creată în anul 2015 de România și Polonia, ce reunește 9 țări membre NATO din Europa Centrală și de Est: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania

De fapt, un summit B9 este o întâlnire la nivel înalt, de obicei, președinți sau lideri de stat, unde se discută în special despre securitatea flancului estic al NATO, relația cu Federația Rusă și amenințările regionale, apărarea colectivă și consolidarea NATO. De asemenea, printre teme sunt cooperarea militară și sprijinul pentru Ucraina (în contextul actual), relația cu SUA și partenerii NATO.

