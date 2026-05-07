Senatorul Petrişor Peiu spune că AUR nu va merge la consultările oficiale organizate de președintele Nicușor Dan, dacă partidul nu e invitat și la negocierile informale.
După adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a anunțat marți că începe consultările informale cu partidele pro-Occidentale pentru a forma un nou Guvern. AUR nu pare să fie invitat, iar senatorul Petrişor Peiu a declarat astăzi la interviurile DC NEWS că partidul va refuza și consultările constituționale, dacă nu este invitat la negocierile informale de acum.
"Ideea este că suntem într-o fază în care dânsul ne-a exclus pe noi total de la aceste discuții. Își va face consultările informale...", a spus Petrișor Peiu.
"Nu vă cheamă la informale?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
"Nu am auzit nimic. A dat de înțeles că nu", a răspun Peiu.
"La cele constituționale e obligatoriu să vă cheme", a punctat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
"Acum, între noi fie vorba, eu mă întreb așa: dacă el face niște consultări informale, adică el face majoritatea și după aia organizează unele formale, să ne ducem să-i spunem ce?", a declarat Petrișor Peiu.
"Deci ați putea refuza consultările alea constituționale?", a întrebat ulterior jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
"Dacă nu suntem tratați ca toate celelalte partide, cu aceleași drepturi, nu cred că are rost. Nu am avea ce să-i spunem. Ce să-i spunem? Că vom fi în opoziție? E clar că vom fi în opoziție dacă el a făcut deja majoritatea. Sau ce să-i spunem? Că îi aplaudăm inițiativa, îi aplaudăm mersul pe covorul roșu, ce putem să îi spunem? Nu am avea subiect de discuție. Consultătile le faci - acesta e sensul constituțional - tocmai pentru a-i spune președintelui care este opinia partidului privind viitorul executiv. Dar dacă acea opinie nu mai contează, ce să-i mai spunem?", a spus Petrișor Peiu.
Foarte corecta pozitia AUR. Din moment ce ei sunt in continuare banati, interzisi la guvernare de catre Nicusor si Sistemul sau securist de putere, de ce ar legitima AUR acest comportament, partcipand la sarada unor consultari formale cu rezultat deja stabilit?
de Val Vâlcu