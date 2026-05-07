După adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a anunțat marți că începe consultările informale cu partidele pro-Occidentale pentru a forma un nou Guvern. AUR nu pare să fie invitat, iar senatorul Petrişor Peiu a declarat astăzi la interviurile DC NEWS că partidul va refuza și consultările constituționale, dacă nu este invitat la negocierile informale de acum.

"Ideea este că suntem într-o fază în care dânsul ne-a exclus pe noi total de la aceste discuții. Își va face consultările informale...", a spus Petrișor Peiu.

"Nu vă cheamă la informale?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Nu am auzit nimic. A dat de înțeles că nu", a răspun Peiu.

"La cele constituționale e obligatoriu să vă cheme", a punctat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Petrișor Peiu, senator AUR: Dacă nu suntem tratați ca toate celelalte partide, cu aceleași drepturi, nu cred că are rost

"Acum, între noi fie vorba, eu mă întreb așa: dacă el face niște consultări informale, adică el face majoritatea și după aia organizează unele formale, să ne ducem să-i spunem ce?", a declarat Petrișor Peiu.

"Deci ați putea refuza consultările alea constituționale?", a întrebat ulterior jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Dacă nu suntem tratați ca toate celelalte partide, cu aceleași drepturi, nu cred că are rost. Nu am avea ce să-i spunem. Ce să-i spunem? Că vom fi în opoziție? E clar că vom fi în opoziție dacă el a făcut deja majoritatea. Sau ce să-i spunem? Că îi aplaudăm inițiativa, îi aplaudăm mersul pe covorul roșu, ce putem să îi spunem? Nu am avea subiect de discuție. Consultătile le faci - acesta e sensul constituțional - tocmai pentru a-i spune președintelui care este opinia partidului privind viitorul executiv. Dar dacă acea opinie nu mai contează, ce să-i mai spunem?", a spus Petrișor Peiu.