Felix Stroe, grav bolnav, s-a prezentat la vot. Ce s-a auzit în sala plenului confirmă starea senatorului PSD
Data publicării: 14:11 05 Mai 2026

Felix Stroe, grav bolnav, s-a prezentat la vot. Ce s-a auzit în sala plenului confirmă starea senatorului PSD
Autor: Irina Constantin

felix stroe

Senatorul PSD Felix Stroe, deși grav bolnav, s-a prezentat la votul pentru moțiunea de cenzură.

Senatorul PSD, Felix Stroe, nu a lipsit la votul pentru moțiunea de cenzură din Parlament, de astăzi, 5 mai, în ciuda stării sale de sănătate. El ar fi grav bolnav, trecând recent printr-o intervenție chirurgicală. 

”De-a lungul carierei mele, atât militare, cât și politice, am fost un om asumat, responsabil și, nu în ultimul rând, un om de echipă. Fac aceste precizări pentru cei care s-au grăbit să facă diverse considerații pe seama faptului că aș lipsi de la votul pentru moțiunea de cenzură, fără a mă contacta pentru a-mi cere un punct de vedere referitor la această situație.

NU voi lipsi de la moțiune. Voi fi alături de colegii mei din PSD, iar votul meu va fi, categoric, pentru căderea Guvernului Bolojan.

Este un vot asumat, dat pentru cei 80% dintre români care s-au pronunțat că direcția actualei guvernări este profund greșită. Este un vot responsabil care reflectă, dincolo de sloganurile liberale sau useriste, un adevăr greu de contestat: românii sunt din ce în ce mai săraci, iar România, din ce în ce mai sărăcită. Repet: NU voi lipsi de la moțiune, iar orice alte aprecieri la adresa mea cu privire la acest lucru sunt vorbe goale sau, pur și simplu, rău intenționate” a scris Felix Stroe, pe Facebook. 

Înainte de votul senatorilor, s-a auzit la microfon dialogul: 

  • ”După ce strigați membrii Guvernului, strigați-l pe dl. Felix Stroe, că el e bolnav”/ ”Dacă vreți să începem cu el, începem cu el”. 

”Strigați-l pe dl. Stroe” s-a mai auzit apoi. ”L-am chemat” a fost răspunsul. ”Domnul Stroe Felix a fost prezent” a mai spus, în momentul în care a ajuns la numele social-democratului, în ordine alfabetică.

