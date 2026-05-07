DCNews Stiri Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Data publicării: 07 Mai 2026

Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Autor: Doinița Manic

imagine cu un barbat in camasa Angajații sunt încurajați și să lucreze în ture de dimineață sau de acasă. Foto: Pixabay

Într-o țară, angajaților li se cere să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu aibă nevoie de aer condiționat la muncă.

Pe măsură ce vara se apropie, visele multora legat de vacanțe se spulberă din cauza creșterii prețurilor la combustibil, cauzată de războiul din Iran. Dar acesta nu este singurul mod în care oamenii își schimbă direcția - angajații din Japonia sunt chiar rugați să renunțe la pantaloni și să opteze pentru ținute mai lejere la birou, scrie Fortune.

Guvernul metropolitan din Tokyo a început recent să încurajeze purtarea de pantaloni scurți la locul de muncă în această vară, pe măsură ce temperaturile cresc și costurile energiei continuă să se ridice. Inițiativa este o reformulare a campaniei Cool Biz din Japonia, lansată de Ministerul Mediului din țară în 2005, care a cerut funcționarilor publici să renunțe la cravate și jachete, dar nu recomabdat și purtarea de pantaloni scurți.

Acum, angajaților li se permite să-și dezgolească picioarele la birou și li se recomandă, de asemenea, să rămână răcoroși și să economisească energie în trei domenii țintă: programul de lucru, obiceiurile zilnice și ținuta vestimentară.

Angajații din Japonia sunt încurajați și să lucreze în ture de dimineață 

Angajații guvernamentali ai orașului au început deja să poarte tricouri și pantaloni scurți pentru a combate căldura fără aer condiționat, potrivit The Japan News. De asemenea, angajații sunt încurajați să lucreze în ture de dimineață devreme și chiar să lucreze de la distanță, dacă li se permite.

Și, pentru a-și consolida sistemul de siguranță, Japonia a implementat un sistem special de avertizare pentru insolație chiar luna trecută. Națiunea a fost în alertă maximă după ce un număr record de peste 100.000 de cetățeni au fost trimiși la spitale în timpul lunilor toride de vară din Japonia, între mai și septembrie 2025.

japonia
aer conditionat
