AEP publică numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la sfârșitul lunii aprilie

Potrivit unui comunicat al AEP, transmis Agerpres, la 31 martie figurau în Registrul electoral 19.028.813 alegători români. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Astfel, în luna aprilie au fost radiate din Registrul electoral 20.390 de persoane ca urmare a decesului, 165 de persoane ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a alege sau a punerii sub interdicție. De asemenea, 80 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 17.713, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Totodată, AEP precizează că datele importate de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) relevă că au intrat în evidențe 467 de alegători noi.

Din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 17.974.239 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.052.279 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS. (Claudia Calotă)