2 motive pentru care oamenii inteligenți se confruntă mai des cu singurătatea. Ce au descoperit cercetătorii

Imaginează-ți un inginer software care petrece ore întregi concentrat pe rezolvarea unei probleme complexe. După o zi intensă de muncă intelectuală, acesta poate refuza o întâlnire socială numeroasă, nu pentru că nu îi plac oamenii, doar pentru că energia sa mentală este deja consumată. Persoanele foarte inteligente pot percepe mediile sociale într-un mod diferit. Motivațiile, preferințele și stilurile lor de procesare cognitivă se pot îndepărta de normele sociale pe care majoritatea oamenilor le folosesc pentru a crea conexiuni.

O cercetare importantă ilustrează această dinamică. Un studiu publicat în British Journal of Psychology a analizat datele a peste 15.000 de tineri adulți și a descoperit un tipar. În timp ce majoritatea oamenilor declară că sunt mai mulțumiți de viață atunci când socializează frecvent cu prietenii, persoanele cu un nivel ridicat de inteligență au prezentat efectul opus.

Cu alte cuvinte, interacțiunea socială mai frecventă a fost asociată cu un nivel mai mare de fericire pentru majoritatea participanților, însă pentru persoanele foarte inteligente, mai mult contact social a fost legat de o satisfacție mai scăzută față de viață. Acest lucru nu înseamnă că oamenii inteligenți nu îi plac pe ceilalți. Mai degrabă, sugerează că mecanismele psihologice care influențează fericirea și conexiunile sociale funcționează diferit în cazul lor.

Iată două motive susținute de cercetări științifice.

CITEȘTE ȘI: Cele 7 semne ale persoanelor puternice mental, conform psihologilor

„Teoria savanei” s-ar putea să nu se aplice persoanelor foarte inteligente

Oamenii au evoluat ca ființe sociale. Teorii psihologice precum ipoteza apartenenței susțin că formarea și menținerea relațiilor apropiate reprezintă una dintre cele mai fundamentale motivații umane.

Pentru majoritatea oamenilor, timpul petrecut cu prietenii și comunitatea este strâns legat de fericire. Totuși, studiul menționat anterior sugerează că inteligența ridicată poate schimba parțial această ecuație.

Cercetătorii și-au explicat concluziile prin așa-numita teorie a savanei despre fericire. Această teorie susține că multe mecanisme psihologice au evoluat pentru a funcționa optim în mediile ancestrale, precum comunitățile mici și strâns unite de pe savana africană. În acele medii, interacțiunea frecventă cu grupurile apropiate era necesară pentru supraviețuire. Din acest motiv, oamenii au dezvoltat recompense psihologice puternice pentru socializare.

Totuși, persoanele cu un nivel ridicat de inteligență pot avea o capacitate mai mare de adaptare la medii moderne, diferite de cele în care au evoluat oamenii, cum ar fi marile orașe, comunicarea digitală sau stilurile de viață independente. Din cauza acestei adaptabilități, fericirea lor poate depinde mai puțin de interacțiunea socială constantă care era benefică în mediile ancestrale.

Datele studiului reflectă această schimbare. În timp ce majoritatea participanților au raportat o satisfacție mai mare față de viață atunci când interacționau frecvent cu prietenii, cei mai inteligenți participanți au experimentat o satisfacție mai mare atunci când contactul social era mai redus.

Această preferință nu reflectă neapărat evitarea socială. Mai degrabă, persoanele foarte inteligente pot simți că nevoile lor psihologice sunt împlinite prin alte activități, precum munca intelectuală, proiectele creative sau obiectivele personale pe termen lung.

În practică, acest lucru înseamnă că ele pot pune accent pe profunzimea implicării, nu pe numărul interacțiunilor sociale. Petrecerea unor ore să analizeze o problemă complexă, să scrie, să programeze sau să construiască un proiect poate părea mai valoroasă decât participarea la întâlniri sociale.

Atunci când creierul tău este orientat spre rezolvarea unor probleme complexe și abstracte, ritualurile sociale considerate „de rutină” și satisfăcătoare pentru alții, precum conversațiile superficiale, bârfele sau activitățile repetitive de grup, pot părea o distragere de la preocupări considerate mai importante.

Pentru persoanele foarte inteligente, singurătatea nu apare adesea din cauza respingerii sociale, ea poate reprezenta un efect secundar al faptului că activitățile obișnuite ale grupului li se par mai puțin satisfăcătoare decât urmărirea unor obiective personale și de lungă durată.

Inteligența ridicată poate face mai dificilă conectarea socială

Un alt motiv pentru care persoanele foarte inteligente se confruntă cu singurătatea ține de modul în care percep și procesează lumea din jur. Singurătatea nu are legătură doar cu numărul oamenilor dintr-o încăpere, ci mai ales cu sentimentul de a fi înțeles. Pentru cei cu un nivel ridicat de inteligență, găsirea unor persoane cu care să rezoneze intelectual devine adesea o provocare care poate duce la o senzație profundă de izolare.

Cercetările sugerează că singurătatea este frecvent legată de diferențele în modul în care oamenii interpretează experiențele sociale și perspectivele celor din jur. De exemplu, studii din neuroștiință au arătat că persoanele singure procesează uneori informațiile sociale diferit față de ceilalți.

Un studiu de neuroimagistică publicat în 2021 a descoperit că persoanele care se confruntă cu singurătatea prezentau răspunsuri neuronale mai individualizate atunci când interpretau aceiași stimuli ca restul oamenilor. Acest lucru sugerează că percepțiile și interpretările lor diferă de cele ale grupului din jur.

În viața de zi cu zi, asta poate însemna că persoanele singure simt că văd lumea într un mod diferit față de ceilalți.

Persoanele foarte inteligente se pot confrunta cu o provocare asemănătoare. Inteligența este asociată cu o capacitate mai mare de gândire abstractă, recunoaștere a tiparelor și rezolvare complexă a problemelor. Deși aceste trăsături reprezintă avantaje în multe domenii, ele pot crea uneori un dezechilibru cognitiv în mediile sociale.

De exemplu, conversațiile bazate în mare parte pe presupuneri comune, discuții superficiale sau interese culturale generale pot părea mai puțin stimulante pentru persoanele cu o gândire foarte analitică. Atunci când majoritatea interacțiunilor sociale se desfășoară la acest nivel, oamenii curioși intelectual pot întâmpina dificultăți în a găsi persoane cu care să poarte discuții mai profunde.

Preferința pentru nuanțe, teorii abstracte și rezolvarea unor probleme complexe poate fi întâmpinată cu lipsă de interes sau etichetată drept „gândire excesivă” în contexte sociale obișnuite.

În timp, apare un efect de mască socială. Pentru a se integra mai ușor, persoana inteligentă poate ajunge să își simplifice gândurile sau să își ascundă curiozitatea naturală. Acest tip de adaptare socială poate deveni obositor.

În unele cazuri, poate apărea și un tip particular de singurătate, numit izolare existențială, adică sentimentul că lumea interioară autentică a unei persoane nu poate fi cu adevărat înțeleasă de ceilalți.

Acest mecanism poate accentua singurătatea, chiar și atunci când persoana are, teoretic, acces la relații și cercuri sociale.

Paradoxul singurătății la persoanele inteligente

Solitudinea și singurătatea nu sunt același lucru. Solitudinea poate fi aleasă intenționat și poate avea un efect benefic. Multe persoane foarte inteligente caută în mod activ timpul petrecut singure pentru a gândi, a crea sau a lucra în profunzime. Acest tip de retragere este adesea asociat cu productivitatea, creativitatea și echilibrul emoțional.

Singurătatea, în schimb, reprezintă percepția dureroasă că relațiile sociale ale unei persoane sunt insuficiente sau lipsite de profunzime.

Pentru persoanele foarte inteligente, granița dintre aceste două stări poate deveni uneori neclară. Preferința lor pentru independență și stimulare intelectuală poate reduce frecvența interacțiunilor sociale, ceea ce crește riscul ca, în timp, să apară sentimentul de singurătate.

Este important de subliniat însă că inteligența, prin ea însăși, nu condamnă pe nimeni la singurătate. Împlinirea socială depinde de mulți factori, inclusiv de trăsăturile de personalitate, inteligența emoțională, circumstanțele de viață și accesul la comunități formate din oameni cu interese și moduri de gândire similare.