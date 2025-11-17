Exact Travel lansează Târgul de Turism Online 2025

Agenția observă o schimbare importantă în comportamentul clienților: 75% dintre rezervările ultimelor luni sunt deja pentru 2026, iar în noiembrie procentul a urcat la 85%. În medie, turiștii Exact Travel își pregătesc vacanțele cu aproape cinci luni înainte, iar acest trend al planificării timpurii se menține, în pofida ofertelor last-minute din piață.

Această realitate transformă Târgul de Turism Online într-un moment esențial al anului, atât pentru agenție, cât și pentru clienți. Evenimentul este dedicat lansării programelor pentru 2026 și oferă cele mai mari reduceri din întregul an – până la 500 de euro/persoană, aplicate primilor cinci turiști înscriși la fiecare program. Înscrierile se pot realiza online, telefonic, prin e-mail sau direct în agenție, alături de consultanții Exact Travel.

Pentru companie, perioada târgului este una dintre cele mai prolifice: sunt lansate atât programele best-seller, cât și numeroase destinații noi și inedite. Oferta este extrem de diversă – circuite și croaziere de grup cu însoțitori români, programe scurte sau trasee mai ample, itinerarii pe toate continentele, precum și călătorii în regiuni exotice, rare sau greu accesibile.

Programele-vedetă pentru 2026 și destinațiile în ascensiune

Pentru anul 2026, Exact Travel aduce în prim-plan o serie de destinații care au devenit simbolice pentru agenție: Japonia, China, Uzbekistan, Coreea de Sud, Vietnam și Cambodgia, alături de multiple programe de croazieră în Pacificul de Sud (Noua Caledonie, Vanuatu și Fiji), Polinezia Franceză și Hawaii, sau itinerarii spectaculoase precum Hawaii & Alaska. Pentru iubitorii de aventură, 2026 propune Africa de Sud cu Cascada Victoria și Botswana, Sri Lanka, Islanda sau Japonia cu ascensiune pe Muntele Fuji, iar pentru pasionații de cultură și explorări rare, agenția include Mongolia și Turkistanul de Est, Irak, Groenlanda, Insula Paștelui, Georgia–Armenia–Azerbaidjan, Nepal–Bhutan (cu Festivalul Wangdue) sau Filipine (cu Festivalul Sinulog).

Japonia și China, piloni ai programelor Exact Travel

Japonia rămâne destinația nr. 1 a agenției, iar reputația Exact Travel în organizarea circuitelor nipone se bazează pe o echipă unică în România: cinci vorbitori fluenți de japoneză, doi colegi care au trăit 17 ani în arhipelag și au revenit de peste 120 de ori, o colegă cetățean japonez stabilită în România, un român educat la Școala Japoneză din București și o specialistă în relațiile cu furnizorii niponi. Programele cuprind atât trasee pentru cei care vizitează Japonia pentru prima dată, cât și rute inedite, precum itinerariul complet „Japonia de la Sud la Nord”, din Okinawa până în Hokkaido.

China se află pe locul al doilea în preferințe, mai ales datorită continuării facilității de călătorie fără viză în 2026. Oferta turistică este impresionantă, de la marile metropole și orașe istorice la Tibet, Munții „Avatar” din Zhangjiajie și croazierele pe fluviul Yangtze. Experiența echipei – peste 18 ani de specializare – și prezența unui consultant vorbitor de chineză, absolvent al unei universități din Shanghai, fac ca aceste circuite să fie printre cele mai apreciate.

Cererea se menține ridicată și pentru Uzbekistan, cu farmecul său oriental și orașele legendare ale Drumului Mătăsii; pentru Africa de Sud, care devine și mai accesibilă odată cu eliminarea vizelor; pentru Islanda, cu peisaje spectaculoase și combinații unice cu Groenlanda; precum și pentru Statele Unite, preferate pentru circuitele transcontinentale combinate cu croaziere în Caraibe.

Diversitatea croazierelor, de la Caraibe la Hawaii sau China

Agenția continuă să dezvolte o ofertă bogată de croaziere – de la Caraibe combinate cu circuite în SUA, la China cu croazieră pe Yangtze, itinerarii în Golful Persic, în Pacific, Hawaii sau Alaska. În paralel, sunt pregătite mai multe rute-surpriză pentru 2026, dedicate celor care vor să descopere lumea din perspectiva mării.

Cerere în creștere pentru vacanțele exotice

Exact Travel s-a specializat, de-a lungul anilor, în vacanțe exotice de tip circuit și croazieră, cu însoțitori români pe tot parcursul programelor. Agenția observă o creștere constantă a interesului pentru Asia – Japonia, China, Coreea de Sud, Vietnam, Uzbekistan, Filipine –, dar și pentru America Latină, Statele Unite și Africa. În 2025, 80% dintre clienți au ales Asia, însă tot mai mulți turiști se orientează și către Islanda, Africa sau America Latină, destinații spectaculoase în care Exact Travel combină aventura, confortul și siguranța.

„Le mulțumim din inimă clienților noștri fideli, alături de care am crescut pas cu pas. Exact Travel rămâne agenția care pune suflet în fiecare program. Le promitem aceeași echipă dedicată, aceiași însoțitori îndrăgiți și aceeași calitate în toate circuitele, dar și experiențe complet noi în destinații care așteaptă să fie descoperite”, declară Olivia Berghianu, director general Exact Travel.

Pentru cei care nu au călătorit încă alături de agenție, mesajul este la fel de clar: „Veniți să simțiți diferența. Suntem mai mult decât o agenție – suntem partenerul și companionul vostru de încredere în fiecare călătorie”, subliniază Viviana Dumitru, senior product manager Exact Travel.

Despre EXACT Travel, departamentul de outgoing al EXACT TOURS

Exact Travel, divizia de outgoing a Exact Tours – companie fondată în 1998 – duce mai departe o tradiție construită pe pasiune, respect și expertiză autentică în descoperirea lumii. Pentru noi, călătoria înseamnă mai mult decât a bifa destinații – înseamnă a crea experiențe cu sens, itinerarii atent concepute și momente care lasă o amprentă de durată. Recomandăm doar locuri pe care le cunoaștem în profunzime, iar tour-leaderii noștri, adevărate punți culturale, transformă fiecare itinerar într-o explorare imersivă a tradițiilor și nuanțelor locale. Cu rădăcini puternice în Japonia și un portofoliu extins în întreaga lume, suntem o afacere de familie care pune oamenii pe primul loc. Clienții revin pentru încrederea că atunci când apar provocări, suntem mereu acolo, iar fiecare experiență este tratată cu grijă, responsabilitate și respect. La Exact Travel, nu doar organizăm călătorii – creăm povești care inspiră și conectează.