Iranul a atacat o navă franceză în Strâmtoarea Ormuz

San Antonio, o navă franceză, a fost atacată de forțele iraniene în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz, mai mulți membri ai echipajului fiind răniți.

Membrii răniți ai echipajului, în grija medicilor

Aceștia au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale, a anunțat, miercuri, grupul francez de transport maritim CMA CGM, potrivit Aljazeera.

„CMA CGM monitorizează îndeaproape situația și rămâne pe deplin mobilizată alături de echipaj”, a transmis compania într-un comunicat.

Incidentul a avut loc marți, conform informațiilor furnizate de companie, care a adăugat că atacul a produs avarii asupra navei.

Donald Trump suspendă „Proiectul Libertate”

Anunțul privind ofensiva iraniană vine în ziua în care președintele american Donald Trump a precizat că suspendă „Proiectul Libertate” al SUA, ce viza escortarea navelor comerciale blocate în calea maritimă strategică pentru întreaga lume.

Decizia de la Casa Albă vine pe fondul realizării „progreselor în negocierile” cu Iranul, a mai transmis președintele american.

Cu doar o zi înainte, liderul de la Washington amenința Iranul cu „ștergerea de pe fața Pământului”, dacă republica islamică va ataca nave americane.

Franța reacționează: Nu putem confirma

Totuși, autoritățile franceze au declarat astăzi că nu pot confirma informațiile privind atacul asupra navei San Antonio.

„Nu pot confirma în această dimineață dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de televiziune franceinfo, citat de aa.com. Ea a adăugat că, dacă informațiile ar fi confirmate, situația ar fi „total inacceptabilă”.