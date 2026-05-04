DCNews Stiri Ministrul Dragoş Pîslaru anunţă că a fost finalizată analiza cererii de plată nr. 4, la Bruxelles
Data publicării: 21:43 04 Mai 2026

Ministrul Dragoş Pîslaru anunţă că a fost finalizată analiza cererii de plată nr. 4, la Bruxelles
Autor: Dana Mihai

dragos pislaru Dragoș Pîslaru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat luni că a fost finalizată analiza cererii de plată nr. 4 şi că nu au fost identificate probleme.

El a declarat că luni dimineaţă a avut o întâlnire la Bruxelles cu directorul general al SG REFORM, Celine Gauer.

"Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată nr. 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată nr. 4 vom avea o cerere curată, de 2,62 miliarde de euro componentă de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare", a precizat Pîslaru, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern.

