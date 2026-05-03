Rusia a lovit din nou Odesa: Morţi şi răniţi după ultimele bombardamente

Şeful Administraţiei Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunţat pe Telegram că dronele ruseşti au lovit trei clădiri de locuinţe şi au avariat alte două imobile din oraş.

Serviciul de Urgenţă de Stat (DSNS) a precizat că, în zona rezidenţială vizată, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte trei au fost rănite.

Atacul a vizat şi infrastructura portuară, unde a izbucnit un incendiu stins ulterior de echipele de intervenţie. În urma acestuia, încă o persoană a murit, iar două au fost rănite, conform aceleiaşi surse.

Autorităţile ucrainene documentează noi presupuse crime de război comise de armata rusă împotriva civililor din regiunea Odesa, a mai transmis Kiper.

În paralel, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că forţele ucrainene au lovit două petroliere din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, în apropierea portului Novorossiisk, la Marea Neagră.

„Aceste nave erau utilizate activ pentru transportul de petrol, dar acest lucru a luat sfârşit”, a scris Zelenski pe Telegram, adăugând că Ucraina îşi va consolida capacităţile de atac pe distanţe lungi pe mare, în aer şi pe uscat.

Tot duminică, drone ucrainene au vizat portul rus Primorsk, la Marea Baltică, provocând un incendiu care a fost ulterior lichidat.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că peste 60 de drone au fost interceptate în noaptea de sâmbătă spre duminică. El a subliniat că nu s-au înregistrat scurgeri de petrol în urma atacului asupra portului Primorsk, un nod important pentru exporturile ruseşti.