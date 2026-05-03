€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Marco Rubio merge la Vatican și în Italia, pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și liderii europeni
Data publicării: 11:53 03 Mai 2026

Marco Rubio merge la Vatican și în Italia, pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și liderii europeni
Autor: Dana Mihai

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Marco Rubio va merge la Vatican și în Italia, pe fondul tensiunilor provocate de criticile lui Donald Trump.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va călători la Vatican şi în Italia pentru întâlniri săptămâna viitoare, au relatat duminică două ziare italiene, în contextul în care preşedintele american Donald Trump i-a atacat pe papa Leon al XIV-lea şi pe premierul italian Giorgia Meloni, informează duminică Reuters.

Posibilă întâlnire cu oficialii Vaticanului

Cotidianele naţionale La Repubblica şi Corriere della Sera nu menţionează dacă Rubio, care este catolic, se va întâlni personal cu suveranul pontif, dar relatează că este de aşteptat ca secretarul de stat american să se întâlnească cu cardinalul Pietro Parolin, principalul oficial diplomatic al Vaticanului.

Rubio s-a întâlnit ultima dată cu papa Leon, primul papă american, în mai 2025, alături de vicepreşedintele JD Vance. Cei doi oficiali americani au participat la slujba inaugurală a noului papă în Piaţa Sfântul Petru şi au avut o întâlnire privată cu pontiful a doua zi. Papa, care a menţinut un profil relativ discret pe scena mondială în primele luni de pontificat, a devenit în ultimele săptămâni un critic tot mai deschis al războiului condus de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a criticat aspru politicile antiimigraţie intransigente ale administraţiei Trump. La rândul său, republicanul l-a criticat pe papă pe reţelele de socializare de mai multe ori în aprilie, la un moment dat numindu-l pe pontif "groaznic".

Rubio urmează totodată să poarte discuţii cu miniştrii de externe şi al apărării din Italia, au relatat ziarele, adăugând că vizita are ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două ţări după criticile directe de luna trecută ale lui Trump la adresa prim-ministrului italian Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi.

Vizita, pe fondul tensiunilor militare și comerciale

Programul nu a fost încă finalizat, a relatat Corriere della Sera, iar o întâlnire cu Meloni nu este exclusă, a adăugat La Repubblica. Călătoria are loc după ce Pentagonul a anunţat vineri retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania, unde se află cea mai mare bază a sa din Europa, în contextul în care ruptura privind războiul din Iran şi tensiunile tarifare au pus şi mai multă presiune pe relaţiile dintre SUA şi Europa. Italia se numără printre ţările europene cu cea mai mare prezenţă de trupe americane, cu aproape 13.000 de soldaţi activi la sfârşitul anului 2025, distribuiţi în şase baze.

Departamentul de Stat al SUA, biroul de presă al Vaticanului şi un purtător de cuvânt al guvernului italian nu au răspuns imediat la întrebările legate de aceste relatări. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
vatican
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cât costă să stai în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare: "E dat tot!" Are 7 apartamente, dintre care unul de lux
Publicat acum 8 minute
Trafic oprit pe A3, după un carambol cu șapte mașini pe sensul de mers spre Capitală
Publicat acum 19 minute
Delegaţia României a plecat la Viena, pentru Eurovision. Mesajul Alexandrei Căpitănescu înainte de concurs
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Explozie la o tabără de copii în Austria, după descoperirea unei relicve de război
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Alexandru Rogobete anunță cum va vota la moțiune: Cred în România onestă!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 8 ore si 22 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close