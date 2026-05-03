Marco Rubio merge la Vatican și în Italia, pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și liderii europeni

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va călători la Vatican şi în Italia pentru întâlniri săptămâna viitoare, au relatat duminică două ziare italiene, în contextul în care preşedintele american Donald Trump i-a atacat pe papa Leon al XIV-lea şi pe premierul italian Giorgia Meloni, informează duminică Reuters.

Posibilă întâlnire cu oficialii Vaticanului

Cotidianele naţionale La Repubblica şi Corriere della Sera nu menţionează dacă Rubio, care este catolic, se va întâlni personal cu suveranul pontif, dar relatează că este de aşteptat ca secretarul de stat american să se întâlnească cu cardinalul Pietro Parolin, principalul oficial diplomatic al Vaticanului.

Rubio s-a întâlnit ultima dată cu papa Leon, primul papă american, în mai 2025, alături de vicepreşedintele JD Vance. Cei doi oficiali americani au participat la slujba inaugurală a noului papă în Piaţa Sfântul Petru şi au avut o întâlnire privată cu pontiful a doua zi. Papa, care a menţinut un profil relativ discret pe scena mondială în primele luni de pontificat, a devenit în ultimele săptămâni un critic tot mai deschis al războiului condus de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a criticat aspru politicile antiimigraţie intransigente ale administraţiei Trump. La rândul său, republicanul l-a criticat pe papă pe reţelele de socializare de mai multe ori în aprilie, la un moment dat numindu-l pe pontif "groaznic".

Rubio urmează totodată să poarte discuţii cu miniştrii de externe şi al apărării din Italia, au relatat ziarele, adăugând că vizita are ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două ţări după criticile directe de luna trecută ale lui Trump la adresa prim-ministrului italian Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi.

Vizita, pe fondul tensiunilor militare și comerciale

Programul nu a fost încă finalizat, a relatat Corriere della Sera, iar o întâlnire cu Meloni nu este exclusă, a adăugat La Repubblica. Călătoria are loc după ce Pentagonul a anunţat vineri retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania, unde se află cea mai mare bază a sa din Europa, în contextul în care ruptura privind războiul din Iran şi tensiunile tarifare au pus şi mai multă presiune pe relaţiile dintre SUA şi Europa. Italia se numără printre ţările europene cu cea mai mare prezenţă de trupe americane, cu aproape 13.000 de soldaţi activi la sfârşitul anului 2025, distribuiţi în şase baze.

Departamentul de Stat al SUA, biroul de presă al Vaticanului şi un purtător de cuvânt al guvernului italian nu au răspuns imediat la întrebările legate de aceste relatări.