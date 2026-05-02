Misiune suspendată peste noapte. Pompierii reiau duminică lupta cu incendiul de la Ilova

Echipajele de intervenție, atât cele terestre, cât și cele aeriene, au încheiat sâmbătă operațiunile de stingere a incendiului de vegetație izbucnit în zona localității Ilova, retrăgându-se pe timpul nopții. Potrivit ISU Caraș-Severin, intervenția va fi reluată duminică dimineață, când pompierii vor face o nouă evaluare a focarelor existente.

În cursul zilei, peste 45 de pompieri militari au acționat la sol, folosind echipamente specifice, într-o zonă dificil accesibilă.

Forțele terestre au fost sprijinite din aer de un elicopter Black Hawk al IGAv din cadrul MAI, care a intervenit asupra focarelor active, efectuând 24 de aruncări cu sistemul Bambi Bucket, în total fiind utilizate aproximativ 60 de tone de apă.

Incendiul continuă să se manifeste în mai multe puncte, suprafața afectată fiind estimată la circa 60 de hectare.

Focul a fost semnalat vineri, 1 mai, când pompierii au început acțiunile de limitare și stingere. Odată cu lăsarea serii, echipajele ISU s-au retras în siguranță, intervenția fiind reluată sâmbătă cu efective suplimentare.

Operațiunile se desfășoară în condiții dificile, pe un teren accidentat, care îngreunează accesul și acțiunea pompierilor.