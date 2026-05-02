Subcategorii în Sport

DCNews Sport Handbal masculin: CS Dinamo Bucureşti, din nou campioană. 10 titluri consecutive și numărul 22 în palmares
Data publicării: 23:10 02 Mai 2026

Handbal masculin: CS Dinamo Bucureşti, din nou campioană. 10 titluri consecutive și numărul 22 în palmares
Autor: Mihai Ciobanu

handbal-ionut-saulescu_24713800 Foto: Pixabay

Dinamo cucerește al 22-lea titlu național la handbal masculin.

CS Dinamo Bucureşti a câştigat al 22-lea său titlu naţională de campioană a României la handbal masculin, după ce a învins-o pe ACS HC Buzău 2012 cu scorul de 36-27 (16-12), sâmbătă, în Sala Dinamo, într-o partidă restantă din etapa a 13-a a Ligii Naţionale.

Dinamo a obţinut al zecelea său titlu consecutiv.

Echipa antrenată de Paulo Pereira şi-a luat, totodată, revanşa pentru eşecul suferit în tur (31-32).

Clasament

1. CS Dinamo Bucureşti 32 puncte (19 jocuri)
2. ACS HC Buzău 26 (19)
3. CSM Bucureşti 23 (18)
4. CS Minaur Baia Mare 22 (18)
5. SCM Politehnica Timişoara 22 (18)

CS Dinamo Bucureşti
