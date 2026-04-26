DCNews Sport CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Data publicării: 19:37 26 Apr 2026

CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Autor: Bogdan Bolojan

handbal-ionut-saulescu_24713800 Foto: Pixabay

Fosta handbalistă Cristina Neagu a declarat, duminică seara, după victoria formaţiei CSM Bucureşti cu Team Esbjerg, scor de 37-27, că aceasta merită calificarea în turneul Final4 al Ligii Campionilor, acolo unde poate ajunge chiar în ultimul act al competiţiei.

Neagu, care a urmărit din tribună victoria fostei sale echipei, a menţionat că nu regretă că s-a retras din activitate în vara anului trecut.

"Am vorbit cu fetele, le-am scris mesaje după meciul tur. Eu chiar am simţit că această calificare este posibilă după meciul din Danemarca. Mă bucur mult. Acum fiind în tribună, te gândeşti că mi-ar fi plăcut şi mie să fiu în teren şi să obţin această calificare. Dar nu am regrete. Consider că atât timp cât am jucat am dat tot ce am avut pentru echipă şi club. Contează foarte multe lucruri. Vedeţi cât de mult contează un antrenor, a venit Bojana care a schimbat faţa echipei. A obţinut 8 victorii la rând şi s-a calificat direct în sferturi, iar acum în Final4. Deci contează foarte multe lucruri de-a lungul unui sezon. Dar, repet, eu nu am regrete. Mă bucur sincer pentru fete din tot sufletul. Merită la cum au jucat în a doua parte a sezonului. Şi eu cred că se pot duce chiar până în finală", a spus ea.

"Calificarea este ceva extraordinar pentru handbalul românesc. CSM Bucureşti se întoarce în Final4 după mulţi ani de încercări. Iar odată ajuns acolo orice este posibil. Dacă ai un pic de noroc la sorţi şi nu întâlneşti Gyor în semifinale ai şanse foarte mari să joci finala. Pentru mine e o bucurie de nedescris, nici nu îmi pot imagina ce e în sufletul fetelor acum. E mai puţin important dacă ajung eu la Budapesta. Important e că fetele au ajuns în Final4. Trebuie să se bucure şi acolo să nu joace cu presiune, pentru că orice e posibil", a adăugat fosta handbalistă.

Cristina Neagu a jucat 8 ani la CSM București 

După 8 ani petrecuţi în tricoul echipei CSM Bucureşti, Cristina Neagu a recunoscut că este mai greu să trăieşti un meci în tribună decât în teren.

"Am trăit meciul cu foarte mari emoţii. Când eşti în teren nu simţim lucrurile astea, nu auzim fanii, nu auzim gălăgia, ne concentrăm doar pe ce avem de făcut. Însă în tribună e mult mai dificil. Acum înţeleg şi eu puţin nebunia asta a fanilor când erau supăraţi şi ne criticau. Asta pentru că e mult mai greu din tribună", a explicat ea.

CSM Bucureşti s-a calificat la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Team Esbjerg, cu scorul de 37-27 (19-14), duminică, în Sala Polivalentă Ioan Kunst-Ghermănescu din Capitală, în manşa secundă a sferturilor de finală.

CSM Bucureşti
handbal
