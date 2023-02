Cristina Neagu, supărată după ce a fost înjurată de galeria Rapidului: Ăsta e nivelul lor

"Pentru mine nu e dureros, asta spune totul despre ei. Știți foarte bine ce fel de galerie este. În lumea asta, oricine poate să fie suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie și fair-play. Că țin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor, nu mă interesează.

Dacă ei cred că e bine să vină într-o sală în care sunt atât de mulți copii și să adreseze înjurii, asta spune mult de educația și caracterul lor.E cea mai clară victorie împotriva lor, meciurile au fost destul de strânse, Rapid are o echipă bună, au demonstrat-o și în Liga Campionilor, chiar pot să fac diferența între fanii Rapidului și echipa Rapidului.

Noi, jucătoarele, ne respectăm foarte mult. Îmi doresc să ajungă cât mai sus, le doresc succes în Ligă. Ar fi senzațional să se califice toate echipele, am văzut că și Dinamo și Vâlcea merg mai departe, le ținem pumnii tuturor!Întotdeauna e greu să joci împotriva unei echipe în fața căreia joci de atât de multe ori, ne cunoaștem foarte bine, depinde de zi, de concentrare. Noi am început prost, dar am terminat foarte bine, sunt mândră și bucuroasă că mergem mai departe.

Ar fi senzațional să facem tripla, mai avem mult până departe, va fi foarte greu să ajungem la Final Four, întâlnim un adversar foarte puternic, ne-am concentrat pe Cupa României, ne concentrăm pe campionat și apoi pe meciurile din sferturile Ligii Campionilor", a declarat Cristina Neagu, conform Eurosport.

CSM Bucureşti a învins-o clar pe CS Rapid Bucureşti, cu scorul de 31-24 (13-14), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, în capul de afiş al optimilor de finală ale Cupei României la handbal feminin.



Rapid, campioana en titre, a început foarte bine şi a condus cu 8-4 (min. 16), a avut apoi avantaj de şase goluri, 13-7 (22), dar la pauză avansul echipei antrenate de Carlos Viver a fost de un singur gol, 14-13.



Repriza secundă a aparţinut în întregime tigroaicelor, care au întors scorul de la 13-15 (31) la 21-15 (44), cu opt goluri consecutive. Rapid a reuşit să echilibreze disputa, dar nu s-a apropiat pe tabelă.



Elizabeth Omoregie şi Emilie Hegh Arntzen au marcat câte 8 goluri pentru CSMB, deţinătoarea trofeului, Cristina Neagu 6, Siraba Dembele Pavlovic 4, Alexandra Dindiligan 2, Crina Pintea 2, Malin Larsen Aune 1.



Pentru Rapid au înscris Orlane Kanor 5 goluri, Eliza Buceschi 4, Lorena Ostase 3, Estevana Polman 3, Jennifer Gutierrez Bermejo 3, Albertina Kassoma 3, Alexandra Badea 2, Alicia Fernandez Fraga 1, scrie Agerpres.

