Jucătoarele Norvegiei au primit amendă pentru că nu au jucat în bikini la Campionatul European de Handbal

Norvegia a fost amendată cu 1.500 euro pentru că jucătoarele sale de handbal au purtat șort în loc de bikini la Campionatul European de Handbal pe Plajă. Federația Europeană de Handbal (EHF) a dat amenda pentru „îmbrăcăminte neconformă”, potrivit BBC. Jucătoarele norvegiene nu au dorit să mai poarte îmbrăcămintea sumară în timpul unui meci pentru medalia de bronz cu Spania care a avut loc în Varna, Bulgaria.

Un comunicat al EHF arată că o comisie disciplinară a impus o amendă de „150 de euro per jucătoare, pentru un total de 1.500 euro”. Sancțiunea europenilor a venit pentru că Norvegia a jucat cu șorturi „care nu sunt conforme cu reglementările pentru uniforma atleților definite în regulile de handbal ale Federației Internaționale de Handbal (IHF)”. Norvegia a anunțat că va plăti dacă jucătoarele vor fi amendate.

Conducătorul federației Norvegiene, Kare Geir Lio, a spus că orice amendă va fi plătită, însă „ar trebui să fie la libertatea fiecăruia într-o legislație standardizată”. „Cel mai important lucru este să ai echipament în care atleții se simt comod”, a adăugat el. După decizia luată de jucătoare, NHF a transmis: „Suntem foarte mândri de aceste fete care în timpul Campionatului European și-au ridicat vocile și au anunțat că este destul! Noi vă suntem alături și vă susținem. Împreună, vom continua să luptăm pentru a schimba regulile pentru îmbrăcăminte, astfel încât jucătoarele să evolueze în orice haine se simt confortabil”.

Înainte de campionat, Norvegia a cerut EHF permisiunea de a juca în șorturi, dar răspunsul europenilor a fost că încălcările conduitei sunt penalizate prin amenzi. O moțiune norvegiană de a schimba regulile din prezent va fi discutată de federațiile naționale de handbal în lunile următoare. „EHF este dedicată discutării acestui subiect de interes cu federațiile membre. Totuși, trebuie menționat că o astfel de schimbare a regulilor poate avea loc doar la nivelul IHF”, a explicat purtătorul de cuvânt al EHF, Andrew Barringer.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM