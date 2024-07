Viral: Val de reacții după ce o femeie a refuzat să se mai despartă de un câine pe care l-a găsit pe stradă: „Îl iubesc prea mult”

O femeie a fost criticată pentru că a refuzat să dea înapoi presupușilor stăpâni un câine pierdut, motivând că „îl iubește prea mult ca să îl mai lase să plece”. Ea a povestit cum a „adoptat” câinele acum aproximativ șapte luni, după ce prietena ei l-a găsit rătăcind în fața casei.

Inițial a dus câinele la centrul de control al animalelor pentru a verifica dacă a fost raportat ca dispărut. Dar pentru că nu avea microcip a presupus că patrupedul nu avea un proprietar. Într-o postare pe Reddit, femeia a relatat: „Era subponderal, cu blana murdară. Controlul animalelor nu a găsit un microcip, așa că mi-au spus că îl pot păstra timp de o săptămână și că, dacă nimeni nu îl va revendica, aș putea să îl adopt. Exact asta s-a întâmplat. Câinele meu are acum blană strălucitoare și este foarte sănătos. Este educat și merge bine în lesă. Face o mulțime de trucuri. Am depresie și anxietate și el este animalul meu de sprijin. Este sincer lumina vieții mele.”

Ce a făcut după ce a primit mesaj de la stăpâna câinelui

După mai bine de șase luni în care s-au atașat unul de celălalt, femeia a accesat un grup de Facebook pentru a pune câteva întrebări despre rasa câinelui său. „Am postat o poză cu el în grup. O femeie a fost etichetată și câteva ore mai târziu mi-a trimis un mesaj. Mi-a spus că este câinele ei și că este recunoscătoare că l-am găsit și a vrut să aranjeze o întâlnire pentru a veni să-l ia. S-a oferit să mă plătească pentru că am avut grijă de el. Credeam că minte, pentru că locuiește în partea cealaltă a țării, dar când m-am uitat pe profilul ei de Instagram avea o mulțime de poze și videoclipuri cu acest câine. Patrupedul are câteva semne unice, așa că era fără îndoială același câine din pozele ei. Aparent, acest câine era campion, care făcea periodic antrenamente despre care nu auzisem niciodată. De asemenea, are o mulțime de premii câștigate. Câinele fusese foarte bine îngrijit, dresat și iubit.”, a mărturisit femeia.

Stăpâna i-a povestit femeii că anul trecut casa i-a ars complet, pierzând totul, inclusiv câinele care a fugit speriat. Deși femeia a simțit compasiune pentru proprietară, i-a spus că nu vrea să-i înapoieze animalul de companie, notează Mirror. „Este animalul meu de sprijin și nu sunt sigură că mai pot trăi fără el. M-am oferit să-i trimit poze regulat, dar s-a înfuriat pe mine. Am primit o mulțime de mesaje cu amenințări și înjurături de la oameni pe care nici măcar nu-i cunosc. Am început să am atacuri de panică ori de câte ori primesc o notificare pe telefon, pentru că prietenii mei s-au comportat cu mine groaznic”, a mai declarat femeia pentru sursa citată, adăugând: „În cele din urmă am blocat-o ca să mă lase în pace. Am așteptat să îl revendice cineva și nu a venit nimeni. L-am adoptat, iar acum îmi aparține din punct de vedere legal, dar oare greșesc din punct de vedere moral?”.

