ANAF lucrează... Cum au pierdut românii 30.000 de lei de la stat pentru... 70 de bani! ”Că sunt 10.000 de lei, că e un leu, tot datorie e”

Dacă la colectarea veniturilor nu excelează, ANAF se pricepe de minune să pună bețe-n roate. Președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Laurențiu Neculaescu, a vorbit, la DCNewsTV, despre provocările birocratice care afectează Programul Casa Verde Fotovoltaice prin care românii primesc finanțare de 30.000 de lei.

Analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat că ”ANAF-ul nu este atât de digitalizat precum AFM” deschizând discuția despre diferențele în digitalizarea instituțiilor și cum afectează acestea cetățenii.

”Nici noi nu suntem atât de digitalizați, dar am avut o discuție privind certificatul de la ANAF și în trecut. Prefer să solicit acest certificat de la ANAF pentru că foarte mulți oameni care s-au trezit în situația în care aveau datorie un leu sau 70 de bani pe anumite reglaje pe care le face ANAF-ul. Și consecința a fost respingerea lor din Programul Casa Verde pentru că aveau datorii. Știți cum este, nu contează că ai datorie de un leu sau de 10.000 de lei, tot datorie este” a spus președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Laurențiu Neculaescu.

Citește continuarea pe DCNEWSTV .

Laurențiu Neculaescu a explicat că, pentru sesiunea din 2024, există alocate 2 miliarde de lei, cea mai mare sumă alocată vreodată de AFM pentru un program. Bugetul va acoperi finanțarea pentru 66.000 de case, inclusiv pentru acumulatori, fără probleme financiare anticipate până în 2025.

„Deocamdată nu avem probleme. Banii, cei 2 miliarde de lei pe care îi avem alocați pentru sesiunea aferentă anului 2024, îi avem în buget, îi avem la dispoziție. Sperăm ca pe viitor să nu fie, din 2025 încolo, dar pentru 2024 nu sunt probleme.

E cel mai mare buget pe care l-am alocat vreodată pentru acest program și cred că pentru orice program care a fost derulat de AFM. Nu cred că a avut vreunul un buget atât de mare. Înseamnă 66.000 de case pentru că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, vom finanța și acumulatori.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

Laurențiu Neculaescu a explicat că noua lege a prosumatorului, care obligă cetățenii să aibă capacități de stocare pentru a deveni prosumatori, a fost modificată pentru a nu afecta programul Casa Verde din 2023. Astfel, participanții din 2023 nu vor fi obligați să respecte această cerință, asigurându-se că pot obține certificatele de prosumatori fără probleme.

„După cum știți, a apărut acea lege a prosumatorului care obligă cetățeanul, dacă dorește să fie prosumator, să aibă capacități de stocare. Acea lege chiar am reușit să o întoarcem. Ajunsese la promulgare la președinție și am reușit să o întoarcem pentru că ne impacta programul din 2023 unde noi, Administrația Fondului pentru Mediu, am cerut la decontare certificatele de prosumatori și îi punea pe oameni în imposibilitatea de a obține certificate de prosumatori, noi nefinanțând în 2023 acumulatorii.

Legea va avea excepție pentru Programul Casa Verde 2023, deci oamenii să stea liniștiți că nu se va aplica pentru cei care au participat în sesiunea din 2023 la Casa Verde Fotovoltaice.", a spus Laurențiu Neculaescu. Vezi continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News