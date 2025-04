Adrian Negrescu, avertisment pentru românii care se gândesc să facă investiții: Mare atenție! Nu vă riscați banii

Adrian Negrescu îi avertizează pe românii care se gândesc să facă investiții să fie foarte atenți atunci când este vorba despre CFD-uri pentru că pot fi păcăliți foarte ușor. În schimb, economistul le recomandă alte variante mai sigure precum Bursa de Valori sau titlurile de stat.

"Dacă ceva sună prea frumos ca să fie adevărat, probabil nu este. Mare atenție la mirajul CFD-urilor, promovate în ultima vreme de unele firme de investiții, pe ideea că au comision zero și că îți pot aduce un câștig foarte mare. Nu vă riscați banii pe ideea că sigur o să câștigați sau împinși de la spate de ideea atent construită prin instrumente de marketing – FOMO (fear of missing out).

Adrian Negrescu: Investiți mai sănătos!

Statisticile arată că cei mai mulți dintre clienții care tranzacționează CFD-uri pierd toți banii în mai puțin de 3 luni. Atracția „comisioanelor zero” este doar o strategie de a aduce investitori neexperimentați, care sunt apoi redirecționați către instrumente extrem de riscante. Investiți mai sănătos, în Bursa de Valori, în acțiuni cu potențial de creștere, în ETF-uri.

Pentru investitorii pe termen scurt, cea mai sigură variantă o reprezintă titlurile de stat, pentru cei care se gândesc la viitor ar trebui să se uite la bursă, la fondurile de investiții care investesc în companiile cu potențial – cu siguranță le vor oferi un randament mai bun pe termen mediu și lung", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

