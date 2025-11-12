€ 5.0845
Stiri

DCNews Stiri Videochatul, subiect de mândrie națională? Adrian Negrescu demontează mitul acestei industrii / video
Data publicării: 08:10 12 Noi 2025

EXCLUSIV Videochatul, subiect de mândrie națională? Adrian Negrescu demontează mitul acestei industrii / video
Autor: Ioan-Radu Gava

videochat Foto: Freepik
 

Economisul Adrian Negrescu a vorbit despre industria videochatului din România.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, economistul Adrian Negrescu a demontat unul dintre cele mai mari mituri din mediul economic românesc, acela că industria videochatului atrage foarte mulți bani în țara noastră și contribuie considerabil la produsul intern brut.

„Un alt mit este că am avea procente bune din piața mondială de videochat, că cei care furnizează aceste servicii ar fi majoritar din România. Sigur, poate sunt multe persoane care fac videochat, dar dacă ne raportăm la populație, alte țări sunt mult mai numeroase decât România“, a zis Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI                  -                Adrian Negrescu, despre declarațiile consilierului prezidenţial Burnete: Nu fac altceva decât să pună gaz pe foc

„Din păcate a devenit un subiect de mândrie națională și nu înțeleg de ce. Nu e chiar așa! Se aruncă niște cifre, din păcate, dar care nu reflectă realitatea.

Da, avem foarte mulți oameni care lucrează în acest domeniu, foarte mulți oameni care lucrează la negru, fără plata taxelor și impozitelor, care vin pe tot felul de platforme internaționale și nu contribuie la bugetul de stat. Avem o piață neagră extrem de dezvoltată în acest domeniu, dar asta nu înseamnă că suntem printre liderii mondiali.

Poate ar trebui să ne mai uităm la țările din Asia. Acolo, aceste servicii de videochat - și nu mă refer doar la zona sexuală - ci și la alte tipuri de servicii. Există o mulțime de alte ramuri economice care se bazează pe videochat, în special în zona serviciilor, a utilităților, a serviciilor de tip suport, pe care noi, din păcate, nu le dezvoltăm. Noi ne referim doar la serviciile domnișoarelor sau domnilor care se dezbracă online, care într-adevăr, le aduc acestora niște venituri semnificative, mult peste nivelul salarial din România, dar asta nu înseamnă că e o industrie.

Mă uitam la o statistică - noi vorbim de o sumă de 100-200 de milioane de euro încasări anuale din piața asta - ceea ce este puțin raportat la miliardele de euro pe care le fac chinezii, rușii, care sunt printre liderii mondiali în domeniu. Nu mai vorbesc de indieni și chiar și de americani, care activează la un alt nivel, într-o stratosferă financiară, față de nivelul antreprenorial în care ne aflăm noi în momentul de față“, a conchis economistul Adrian Negrescu.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

