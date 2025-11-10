Adrian Negrescu, despre declarațiile consilierului prezidenţial Burnete: Nu fac altceva decât să pună gaz pe foc

Economistul Adrian Negrescu critică afirmațiile consilierului prezidențial Radu Burnete, făcute duminică, privind impactul fiscal al creșterii taxelor și stadiul digitalizării ANAF. În timp ce Burnete a transmis că procesul de digitalizare este „dus doar până la jumătate” și a explicat că următorul pas ar fi folosirea Inteligenței Artificiale pentru detectarea anomaliilor fiscale, Negrescu consideră că astfel de declarații alimentează pesimismul din economie și afectează încrederea investitorilor.

Adrian Negrescu: Astfel de declarații nu fac altceva decât să pună gaz pe focul temerilor românilor

„Dl. Burnete, consilierul pe probleme economice al președintelui României, vine cu o declarație cel puțin lipsită de speranțe legată de impactul creșterii taxelor și despre modul în care decurge digitalizarea ANAF.

Adevărata dimensiune a efectelor creșterilor de taxe o vom vedea în execuțiile bugetare din octombrie-noiembrie.

Atunci vom afla, concret, dacă premisele sunt pozitive în sensul încadrării în țintă de deficit. În plus, în datele din noiembrie și decembrie vom vedea cum se preconizează a fi bugetul pe 2026.

Până atunci, astfel de declarații, coroborate cu zvonurile privind iminentă creștere a TVA, a impozitului pe venit și a deprecierii masive a cursului leului, nu fac altceva decât să pună gaz pe focul temerilor românilor, ale investitorilor mai ales.

Nu mai investește nimeni în economie dacă ne adâncim în pesimismul ăsta general. În plus, să nu uităm un lucru: în orice criză există o oportunitate. Despre oportunități, despre proiecte, despre soluții ar trebui să vorbească inclusiv dl. Burnete, nu despre cât de rău ne este sau ne va fi”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Ce declarase consilierul prezidențiale Burnete

Criticile lui Adrian Negrescu vin după ce Radu Burnete, consilierul prezidențial pe probleme economice, a fost invitat duminică la Digi24, în emisiunea „În fața ta”, unde a comentat riscul unor noi creșteri de taxe în bugetul de anul viitor și a vorbit despre digitalizarea ANAF.

Întrebat dacă există pericolul majorării TVA sau a altor impozite, Burnete a afirmat că „în clipa de față nu cred că există acest pericol”, cu condiția ca actuala coaliție de guvernare să finalizeze reformele asumate, inclusiv cea a pensiilor speciale și cea administrativă: „Dacă coaliția e serioasă și închide reforma pensiilor speciale și reforma administrativă, nu cred că vor fi necesare niciun fel de alte creșteri de taxe”.

Referindu-se la procesul de digitalizare al ANAF, consilierul prezidențial a spus că acesta este incomplet:

„Există un important proces de digitalizare al ANAF-ului, care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate. În clipa de față, administrația noastră fiscală are acces la toate datele digitale de care are nevoie, că-s din e-Factura, că-s din TVA, că-s din e-Transport, deci aceste date există în format digital. Acum mai trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date [...] și este nevoie ca algoritmi sau inteligența artificială să fie utilizate pentru a analiza aceste date, pentru că, odată ce folosești inteligența artificială, vezi anomalii”.

Burnete a mai spus că are încredere că guvernul va lua, „până la urmă, deciziile corecte”, chiar dacă procesul este lent: „Coaliția, așa, mai trasă, mai împinsă, cu patru partide, va reuși. [...] România nu își permite să nu facă această consolidare fiscală și rearanjare bugetară”.