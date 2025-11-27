€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Economie Ministrul Energiei, Bogdan Ivan,  a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica
Data actualizării: 15:46 27 Noi 2025 | Data publicării: 15:46 27 Noi 2025

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan,  a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica
Autor: Crişan Andreescu

hidroelectrica (1)
 

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.

'În urma informațiilor apărute în spațiul public, m-am sesizat din oficiu și am dispus declanșarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am zero toleranță pentru privilegii pe banii românilor. Vreau să fie foarte clar: toate contractele preferențiale intră în verificare; cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral; cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil și penal', a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Hidroelectrica nu este 'pușculița' nimănui, iar energia este o resursă strategică a statului român, 'nu bonus pentru pile și relații'.

'Nicio firmă, instituție, fundație sau 'recomandare' politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plătești. Nu plătești? Pierzi contractul și răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situații nu vor fi tolerate. Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile și relații', a mai precizat Bogdan Ivan.

Potrivit unei investigații Recorder, Hidroelectrica a furnizat timp de mai mulți ani energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Totul a ieșit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curții de Conturi la compania cu capital majoritar de stat. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci crucial pentru echipa lui Becali în Europa League - Live score / Rezultat final
Publicat acum 13 minute
Reacția lui Vladimir Putin la planul de pace al lui Donald Trump: "A existat doar un set de întrebări"
Publicat acum 51 minute
Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, vindecătare a orbirii, aduse în premieră la București. Când și unde se pot închina credincioșii
Publicat acum 57 minute
Mama care şi-a înjunghiat fetiţa în somn, arestată preventiv pentru tentativă de omor
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Planul roșu, activat: Mai mulți pacienți au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 19 ore si 30 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 22 ore si 49 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close