Se întâmplă mai ales în România, unde se spune că, dacă statul își retrage mâinile de pe economie, aceasta va funcționa liber, va concura și va oferi prețuri mai mici, stabilitate și performanță economică.

„Nu este adevărat. Este un mit. Din păcate, în România cel puțin, statul are un rol extrem de important în economie, nu doar prin regulile fiscale pe care le aplică, ci și prin investițiile pe care le face. În prezent, vorbim de aproximativ 80 de miliarde de lei investiții publice în economie. Aceste investiții ajută mediul privat să creeze locuri de muncă, plusvaloare și lanțuri economice solide. Dacă statul n-ar mai investi în economie, în acest moment, mi-e teamă că pe frontispiciul României ar apărea cuvântul „recesiune””, a zis analistul economic Adrian Negrescu.

Un alt mit des întâlnit este acela că economia se autoreglează. Un exemplu clar este piața de energie

„Vedem ce s-a întâmplat după liberalizarea pieței: Statul și-a retras controlul, iar prețurile au explodat. Am ajuns să plătim de trei ori mai mult pentru energia electrică. Când s-au văzut liberi în piață, mulți dintre jucătorii din sectorul energetic, așa-numiții „băieți deștepți”, s-au apucat de afaceri care au afectat grav populația și firmele.

Aici intervine rolul statului: Acela de a reglementa, de a proteja populația vulnerabilă și economia în fața acestor abuzuri. Dacă statul nu reglementează corect piața de energie, prețurile pot crește din nou. La fel se poate întâmpla și în sectorul gazelor naturale.

De la 1 aprilie, dacă statul nu va impune reguli clare pentru furnizarea gazelor către populație și firme, există riscul să asistăm din nou la creșteri spectaculoase de prețuri, așa cum, din păcate, ne-am obișnuit în ultimii ani”, a zis Adrian Negrescu în cadrul emisiunii AntiMit cu jurnalistul Val Vâlcu.

