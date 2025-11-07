€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 19:53 07 Noi 2025 | Data publicării: 19:51 07 Noi 2025

EXCLUSIV Mitul „pieței care rezolvă tot”, spulberat: Dacă statul nu investește, România intră în recesiune
Autor: Anca Murgoci

bani (2) Bani. Foto: Freepik.com
 

„Piața rezolvă tot” este un mit care domină demult în lumea economiștilor și în discursul public.

Se întâmplă mai ales în România, unde se spune că, dacă statul își retrage mâinile de pe economie, aceasta va funcționa liber, va concura și va oferi prețuri mai mici, stabilitate și performanță economică.

„Nu este adevărat. Este un mit. Din păcate, în România cel puțin, statul are un rol extrem de important în economie, nu doar prin regulile fiscale pe care le aplică, ci și prin investițiile pe care le face. În prezent, vorbim de aproximativ 80 de miliarde de lei investiții publice în economie. Aceste investiții ajută mediul privat să creeze locuri de muncă, plusvaloare și lanțuri economice solide. Dacă statul n-ar mai investi în economie, în acest moment, mi-e teamă că pe frontispiciul României ar apărea cuvântul „recesiune””, a zis analistul economic Adrian Negrescu.

Un alt mit des întâlnit este acela că economia se autoreglează. Un exemplu clar este piața de energie

„Vedem ce s-a întâmplat după liberalizarea pieței: Statul și-a retras controlul, iar prețurile au explodat. Am ajuns să plătim de trei ori mai mult pentru energia electrică. Când s-au văzut liberi în piață, mulți dintre jucătorii din sectorul energetic, așa-numiții „băieți deștepți”, s-au apucat de afaceri care au afectat grav populația și firmele.

Aici intervine rolul statului: Acela de a reglementa, de a proteja populația vulnerabilă și economia în fața acestor abuzuri. Dacă statul nu reglementează corect piața de energie, prețurile pot crește din nou. La fel se poate întâmpla și în sectorul gazelor naturale.

De la 1 aprilie, dacă statul nu va impune reguli clare pentru furnizarea gazelor către populație și firme, există riscul să asistăm din nou la creșteri spectaculoase de prețuri, așa cum, din păcate, ne-am obișnuit în ultimii ani”, a zis Adrian Negrescu în cadrul emisiunii AntiMit cu jurnalistul Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fiți atenți la perioada 7 și 16 noiembrie dacă vreți să aveți facturi mai mici la energie! Ce trebuie să faceți 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mit
bani
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Să fie duel între Peter și Vasile! Smiley: „Singurul concurent care m-a făcut să plâng”
Publicat acum 25 minute
Polonia a primit şi a desfăşurat sisteme americane anti-dronă Merops
Publicat acum 30 minute
Trump, felicitări pentru Viktor Orban pentru cum i-a tratat Ungaria pe ucraineni
Publicat acum 36 minute
Trump, furios pe Putin: Pur și simplu nu vrea să se oprească, dar cred că o va face!
Publicat acum 50 minute
România devine nod strategic pentru transportul de GNL către Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 15 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close