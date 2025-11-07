€ 5.0860
Data actualizării: 17:14 07 Noi 2025 | Data publicării: 16:27 07 Noi 2025

EXCLUSIV Fiți atenți la perioada 7 și 16 noiembrie dacă vreți să aveți facturi mai mici la energie! Ce trebuie să faceți
Autor: D.C.

factura ppc bright friday PPC
 

Fiți atenți la perioada 7 și 16 noiembrie dacă vreți să aveți facturi mai mici la energie!

PPC Energie lansează o nouă ediție a campaniei Bright Friday, care aduce reduceri semnificative nu doar la energie electrică, ci și la produse pentru casă, de la electrocasnice la aparate de aer condiționat și centrale termice. Campania, desfășurată între 7 și 16 noiembrie, promite energie la prețuri care îi ajută pe români să își facă locuința mai eficientă și mai confortabilă.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci, a vorbit despre ofertele pe care PPC le are de Black Friday, mai exact Bright Friday.

„Vorbim despre o perioadă în care reducem semnificativ prețurile. Am ales cuvântul „Bright”, care înseamnă „luminos”, pentru că suntem o companie care oferă energie și spunem că oferim energie pentru orice. Am vrut un nume pozitiv, care să ducă spre ideea de lumină, de aici Bright Friday. Este un pretext frumos prin care oferim clienților noștri reduceri la produsele și serviciile din portofoliu”, a zis Ionuț Polexe.

Una dintre cele mai interesante oferte este chiar la energie electrică


„Energia electrică este vedeta zilelor noastre. Se vorbește foarte mult despre ea și suntem bucuroși că în această perioadă putem oferi o reducere foarte mare la prețul energiei electrice. Prețul pe kilowatt este de 450 lei fără taxe. Asta înseamnă că, dacă locuiți în București, Timișoara sau Constanța, prețul final pe factură este de 1,7 lei/kWh cu toate taxele incluse. Promoția a început pe 7 noiembrie și se încheie pe 16 noiembrie. Este valabilă pentru orice client nou care semnează un contract de furnizare a energiei electrice cu PPC în această perioadă. Nu există limită de număr de clienți și nici condiții ascunse”, a zis Ionuț Polexe.

„Avem reduceri la aer condiționat, centrale termice, întreaga gamă de electrocasnice, dar și la servicii pentru casă - mentenanță, reparații, întreținere. Practic, tot ce este folosit frecvent are acum preț redus. Prețul afișat pe site sau în magazine include produsul, transportul și instalarea. Nu ai alte costuri ascunse. Plata se poate face foarte simplu, în până la 36 de rate egale, direct pe factura de energie. Dacă îți cumperi un electrocasnic nou de la PPC, te putem scăpa de cel vechi”, a mai spus Ionuț Polexe.


Care sunt reducerile maxime de Bright Friday?


„Până la 2.700 lei la aparatele de aer condiționat, 700 lei la frigidere și 500 lei la mașinile de spălat rufe. Pe site sunt afișate toate produsele, peste 160 de articole reduse în prezent. Am asigurat stocuri suficiente și prețurile la energie sunt garantate timp de 12 luni. Nu există un număr limitat de clienți, iar oferta este valabilă pe toată perioada Bright Friday. Instalarea este inclusă pentru aparatele de aer condiționat și centralele termice, garanția extinsă pentru electrocasnice, iar transportul este inclus pentru toate”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

Detalii, aici:

